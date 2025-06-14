Іран погрожує перекрити стратегічну Ормузьку протоку — до чого це призведе

14 червня старший командир Революційної гвардії Ірану Ісмаїл Ковсарі заявив, що іранська влада розглядає можливість закриття стратегічно важливої Ормузької протоки.
Головні тези:
- Загроза Ірану перекрити Ормузьку протоку може спричинити серйозні збої у світових поставках нафти.
- Ізраїльські авіаудари по ядерних об'єктах Ірану спровокували такі загрози з боку Ірану.
- Судноплавний маршрут Ормузькою протокою є критично важливим для глобальних економічних процесів та енергетичної безпеки.
Іран може перекрити для судноплавства Ормузьку протоку
Ковсарі зазначив, що іранське керівництво розглядає низку варіантів реагування на поточну воєнну ситуацію, і закриття протоки є одним із них.
У нас є багато варіантів для відповіді ворогу, і військові заходи є лише частиною наших заходів.
За його словами, Іран прийме "найкраще і найрішучіше рішення".
Ормузька протока, розташована між Оманом та Іраном, є критично важливим судноплавним маршрутом, через який проходить значна частина світових поставок нафти.
У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану та завдав превентивних ударів по його ядерних та військових об'єктах.
Згодом Організація з атомної енергії Ірану заявила про витік радіації всередині ядерного обʼєкта в місті Натанз. Водночас зовні забруднення не виявлено.
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