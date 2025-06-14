Іран погрожує перекрити стратегічну Ормузьку протоку — до чого це призведе

Іран може перекрити для судноплавства Ормузьку протоку

Ці дії є відповіддю Ірану на ізраїльські авіаудари по ядерних об'єктах Тегерану. Поширити

Ковсарі зазначив, що іранське керівництво розглядає низку варіантів реагування на поточну воєнну ситуацію, і закриття протоки є одним із них.

У нас є багато варіантів для відповіді ворогу, і військові заходи є лише частиною наших заходів.

За його словами, Іран прийме "найкраще і найрішучіше рішення".

Ормузька протока, розташована між Оманом та Іраном, є критично важливим судноплавним маршрутом, через який проходить значна частина світових поставок нафти.

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану та завдав превентивних ударів по його ядерних та військових об'єктах.

Президент США Дональд Трамп після атаки закликав Тегеран укласти угоду, "поки не пізно", а удари Ізраїлю назвав дуже успішними. Поширити

Згодом Організація з атомної енергії Ірану заявила про витік радіації всередині ядерного обʼєкта в місті Натанз. Водночас зовні забруднення не виявлено.