Израиль заявил о новых ударах по Ирану — атакованы 150 целей

Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Израиль непрерывно атаковал Иран в течение 40 часов, в частности, поразил более 150 целей.

Израиль продолжает атаковать Иран

Пилоты ВВС продолжают наносить значительные удары по разным районам Ирана. Серия ударов, не прекращающаяся уже 40 часов, включает более 150 целей.

Спикер на пресс-конференции заявил, что основное внимание ВВС Израиля в Иране за минувшие сутки было сосредоточено на Тегеране.

Самолеты завершают волну ударов по стратегическим целям военной промышленности, целям ядерной программы и чиновникам иранского террористического руководства. Поделиться

По его словам, в субботу израильские ВВС разбомбили подземный объект с оружием на западе Ирана. По данным Армии обороны Израиля этот объект использовался Ираном для хранения десятков баллистических и крылатых ракет, а также для их запуска. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по подземному объекту вместе с пусковыми установками.

Это место ранее было раскрыто в пропагандистском видео, опубликованном иранским режимом.

Significant air-defense activity reported over the city of Bandar Abbas in Southern Iran, on the coast of the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/BOoiR7toRl — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

Вместе с тем иранские государственные медиа 14 июня вечером сообщают об активации противовоздушной обороны вокруг стратегического порта Бандар-Аббас, а также столицы Ирана Тегерана, что свидетельствует о возобновлении израильских атак.