Израиль заявил о новых ударах по Ирану — атакованы 150 целей

Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Израиль непрерывно атаковал Иран в течение 40 часов, в частности, поразил более 150 целей.
Главные тезисы
- Израиль наносит серию ударов по Ирану, поражено более 150 целей за последние 40 часов.
- ВВС Израиля направили удары по стратегическим объектам в Тегеране и других районах Ирана.
- Цель атак заключалась в разрушении подземных объектов с баллистическими и крылатыми ракетами в Западе Ирана.
Израиль продолжает атаковать Иран
Пилоты ВВС продолжают наносить значительные удары по разным районам Ирана. Серия ударов, не прекращающаяся уже 40 часов, включает более 150 целей.
Спикер на пресс-конференции заявил, что основное внимание ВВС Израиля в Иране за минувшие сутки было сосредоточено на Тегеране.
По его словам, в субботу израильские ВВС разбомбили подземный объект с оружием на западе Ирана. По данным Армии обороны Израиля этот объект использовался Ираном для хранения десятков баллистических и крылатых ракет, а также для их запуска. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по подземному объекту вместе с пусковыми установками.
Это место ранее было раскрыто в пропагандистском видео, опубликованном иранским режимом.
Significant air-defense activity reported over the city of Bandar Abbas in Southern Iran, on the coast of the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/BOoiR7toRl— OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025
Вместе с тем иранские государственные медиа 14 июня вечером сообщают об активации противовоздушной обороны вокруг стратегического порта Бандар-Аббас, а также столицы Ирана Тегерана, что свидетельствует о возобновлении израильских атак.
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