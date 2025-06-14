Израиль заявил о новых ударах по Ирану — атакованы 150 целей
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль заявил о новых ударах по Ирану — атакованы 150 целей

Тегеран
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Источник:  The Times of Israel

Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Израиль непрерывно атаковал Иран в течение 40 часов, в частности, поразил более 150 целей.

Главные тезисы

  • Израиль наносит серию ударов по Ирану, поражено более 150 целей за последние 40 часов.
  • ВВС Израиля направили удары по стратегическим объектам в Тегеране и других районах Ирана.
  • Цель атак заключалась в разрушении подземных объектов с баллистическими и крылатыми ракетами в Западе Ирана.

Израиль продолжает атаковать Иран

Пилоты ВВС продолжают наносить значительные удары по разным районам Ирана. Серия ударов, не прекращающаяся уже 40 часов, включает более 150 целей.

Спикер на пресс-конференции заявил, что основное внимание ВВС Израиля в Иране за минувшие сутки было сосредоточено на Тегеране.

Самолеты завершают волну ударов по стратегическим целям военной промышленности, целям ядерной программы и чиновникам иранского террористического руководства.

По его словам, в субботу израильские ВВС разбомбили подземный объект с оружием на западе Ирана. По данным Армии обороны Израиля этот объект использовался Ираном для хранения десятков баллистических и крылатых ракет, а также для их запуска. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по подземному объекту вместе с пусковыми установками.

Это место ранее было раскрыто в пропагандистском видео, опубликованном иранским режимом.

Вместе с тем иранские государственные медиа 14 июня вечером сообщают об активации противовоздушной обороны вокруг стратегического порта Бандар-Аббас, а также столицы Ирана Тегерана, что свидетельствует о возобновлении израильских атак.

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