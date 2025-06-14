Ізраїль заявив про нові удари по Ірану — атаковані 150 цілей

Ізраїль продовжує атакувати Іран

Пілоти ВПС продовжують завдавати значних ударів по різних районах Ірану. Серія ударів, яка не припиняється вже 40 годин, включає понад 150 цілей.

Речник на пресконференції заявив, що основна увага ВПС Ізраїлю в Ірані за минулу добу була зосереджена на Тегерані.

Літаки завершують хвилю ударів по стратегічних цілях військової промисловості, цілях ядерної програми та високопосадовцям іранського терористичного керівництва. Поширити

За його словами, в суботу ізраїльські ВПС розбомбили підземний об'єкт зі зброєю на заході Ірану. За даними Армії оборони Ізраїлю, цей об'єкт використовувався Іраном для зберігання десятків балістичних та крилатих ракет, а також для їх запуску. Винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по підземному об'єкту разом з пусковими установками.

Це місце раніше було розкрито в пропагандистському відео, опублікованому іранським режимом.

Significant air-defense activity reported over the city of Bandar Abbas in Southern Iran, on the coast of the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/BOoiR7toRl — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

Разом з тим, іранські державні медіа 14 червня ввечері повідомляють про активацію протиповітряної оборони навколо стратегічного порту Бандар-Аббас, а також столиці Ірану Тегерана, що свідчить про відновлення ізраїльських атак.