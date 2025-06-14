Ізраїль заявив про нові удари по Ірану — атаковані 150 цілей
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Ізраїль заявив про нові удари по Ірану — атаковані 150 цілей

Тегеран
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Джерело:  The Times of Israel

Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що Ізраїль безперервно атакував Іран протягом 40 годин, зокрема, уразив понад 150 цілей.

Головні тези:

  • Ізраїль провів серію ударів по Ірану, зафіксовано 150 уражених цілей.
  • ВПС Ізраїлю скерували удари на стратегічні об'єкти в Тегерані та інших районах Ірану.
  • Ціль атак полягала в руйнуванні підземного об'єкта з балістичними та крилатими ракетами в Заході Ірану.

Ізраїль продовжує атакувати Іран

Пілоти ВПС продовжують завдавати значних ударів по різних районах Ірану. Серія ударів, яка не припиняється вже 40 годин, включає понад 150 цілей.

Речник на пресконференції заявив, що основна увага ВПС Ізраїлю в Ірані за минулу добу була зосереджена на Тегерані.

Літаки завершують хвилю ударів по стратегічних цілях військової промисловості, цілях ядерної програми та високопосадовцям іранського терористичного керівництва.

За його словами, в суботу ізраїльські ВПС розбомбили підземний об'єкт зі зброєю на заході Ірану. За даними Армії оборони Ізраїлю, цей об'єкт використовувався Іраном для зберігання десятків балістичних та крилатих ракет, а також для їх запуску. Винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по підземному об'єкту разом з пусковими установками.

Це місце раніше було розкрито в пропагандистському відео, опублікованому іранським режимом.

Разом з тим, іранські державні медіа 14 червня ввечері повідомляють про активацію протиповітряної оборони навколо стратегічного порту Бандар-Аббас, а також столиці Ірану Тегерана, що свідчить про відновлення ізраїльських атак.

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