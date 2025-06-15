Иран выдвинул США требование для возобновления "ядерных переговоров"

По словам главы иранской дипломатии Аббаса Арагчи, для возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана команда президента США Дональда Трамп должна публично осудить удары Израиля по иранским объектам.

Иран объявил Штатам свое условие

Аббас Арагчи публично обвинил официальный Тель-Авив в желании сорвать текущие переговоры между Ираном и США по ядерной программе.

Тегеран продолжает утверждать, что именно они могли бы посодействовать подписанию соглашения между странами.

Несмотря на это, по убеждению властей Ирана, атака Израиля "никогда бы не произошла без зеленого света и поддержки США".

Именно поэтому они не верят в заявления Белого дома о непричастности к обстрелам.

Соединенным Штатам необходимо осудить удары Израиля по иранским ядерным объектам, если они хотят доказать свою добрую волю. Аббас Арагчи Глава МИД Ирана

Что важно понимать, новый раунд "ядерных переговоров" между Тегераном и Вашингтоном, который должен был состояться в Омане, был отменен накануне.

По словам представителей Белого дома, посланец президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф до последнего был готов ко встрече с представителями Ирана для продолжения переговоров по ядерной программе Тегерана.

Однако Иран категорически заявил, что дальнейшие ядерные переговоры с США "бессмысленны".