Иран выдвинул США требование для возобновления "ядерных переговоров"
Категория
Политика
Дата публикации

Иран выдвинул США требование для возобновления "ядерных переговоров"

Иран объявил Штатам свое условие
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Источник:  Reuters

По словам главы иранской дипломатии Аббаса Арагчи, для возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана команда президента США Дональда Трамп должна публично осудить удары Израиля по иранским объектам.

Главные тезисы

  • Тегеран обвинил официальный Тель-Авив в попытке сорвать переговоры между странами.
  • Представители Белого дома были готовы к встрече с Ираном для продолжения переговоров, однако он отказался.

Иран объявил Штатам свое условие

Аббас Арагчи публично обвинил официальный Тель-Авив в желании сорвать текущие переговоры между Ираном и США по ядерной программе.

Тегеран продолжает утверждать, что именно они могли бы посодействовать подписанию соглашения между странами.

Несмотря на это, по убеждению властей Ирана, атака Израиля "никогда бы не произошла без зеленого света и поддержки США".

Именно поэтому они не верят в заявления Белого дома о непричастности к обстрелам.

Соединенным Штатам необходимо осудить удары Израиля по иранским ядерным объектам, если они хотят доказать свою добрую волю.

Аббас Арагчи

Аббас Арагчи

Глава МИД Ирана

Что важно понимать, новый раунд "ядерных переговоров" между Тегераном и Вашингтоном, который должен был состояться в Омане, был отменен накануне.

По словам представителей Белого дома, посланец президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф до последнего был готов ко встрече с представителями Ирана для продолжения переговоров по ядерной программе Тегерана.

Однако Иран категорически заявил, что дальнейшие ядерные переговоры с США "бессмысленны".

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