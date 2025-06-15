Іран висунув США вимогу для відновлення "ядерних переговорів"

За словами очільника іранської дипломатії Аббаса Арагчі, задля відновлення переговорів щодо ядерної програми Тегерана команда президента США Дональда Трамп повинна публічно засудити удари Ізраїля по іранських обʼєктах.

Іран оголосив Штатам свою умову

Аббас Арагчі публічно звинуватив офіційний Тель-Авів у бажанні зірвати поточні переговори між Іраном і США щодо ядерної програми.

Тегеран продовжує стверджувати, що саме вони могли б посприяти підписанню угоди між країнами.

Попри це, на переконання влади Ірану, атака Ізраїлю "ніколи не відбулася б без зеленого світла і підтримки США".

Саме тому, мовляв, вона не вірить у заяви Білого дому про непричетність до обстрілів.

Сполученим Штатам необхідно засудити удари Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах, якщо вони хочуть довести свою добру волю. Аббас Арагчі Глава МЗС Ірану

Що важливо розуміти, новий раунд "ядерних переговорів" між Тегераном та Вашингтоном, який мав відбутись в Омані, був скасований напередодні.

За словами представників Білого дому, посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф до останнього був готовий до зустрічі з представниками Ірану для продовження переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

Однак Іран категорично заявив, що подальші ядерні переговори зі США є "безглуздими".