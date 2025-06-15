Трамп анонсировал мирное соглашение между Израилем и Ираном

15 июня американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что официальные Тегеран и Тель-Авив подпишут мирное соглашение при его содействии.
Главные тезисы
- Трамп решил упомянуть успешные вмешательства в конфликты между другими странами, такими как Косово и Сербия, и Египет и Эфиопия.
- Надежды на мирный финал в конфликте между Ираном и Израилем остаются актуальными.
Трамп выступил с новым многообещающим заявлением
По убеждению главы Белого домка, Иран и Израиль "должны заключить соглашение", и он может добиться этого так же, как в случае Индии и Пакистана — посредством торговли.
Кроме того, Трамп упоминал другие конфликты, которые, по его словам, ему удалось остановить между Косово и Сербией, а также между Египтом и Эфиопией.
Следует обратить внимание на то, что американский лидер завершил свое сообщение призывом "вернуть Ближнему Востоку величие".
Как уже упоминалось ранее, 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана с целью уничтожения его ядерной программы, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.
Реагируя на эту атаку, Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-