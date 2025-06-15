Трамп анонсировал мирное соглашение между Израилем и Ираном

15 июня американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что официальные Тегеран и Тель-Авив подпишут мирное соглашение при его содействии.

Трамп выступил с новым многообещающим заявлением

По убеждению главы Белого домка, Иран и Израиль "должны заключить соглашение", и он может добиться этого так же, как в случае Индии и Пакистана — посредством торговли.

Кроме того, Трамп упоминал другие конфликты, которые, по его словам, ему удалось остановить между Косово и Сербией, а также между Египтом и Эфиопией.

Так же скоро у нас будет мир между Израилем и Ираном! Сейчас проходит много телефонных разговоров и встреч. Я многое делаю, но никогда не получаю за это признание, но это не имеет значения, люди понимают. Дональд Трамп Президент США

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Следует обратить внимание на то, что американский лидер завершил свое сообщение призывом "вернуть Ближнему Востоку величие".

Как уже упоминалось ранее, 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана с целью уничтожения его ядерной программы, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Реагируя на эту атаку, Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.