Зеленський і Трамп не зустрінуться на саміті НАТО — відома причина
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Зеленський і Трамп не зустрінуться на саміті НАТО — відома причина

Зеленський і Трамп
Джерело:  The Telegraph

Згідно з даними видання The Telegraph, організатори саміту НАТО в Гаазі вирішили ретельно планувати протокол, оскільки дуже бояться сварок президента США Дональда Трампа з іншими політиками, зокрема з українським лідером Володимиром Зеленським.

Головні тези:

  • На саміті планують дати Трампу односторінкове комюніке для уникнення суперечок.
  •  У ньому Росію визнають загрозою, а Україні висловлюють підтримку, але без згадки про членство в НАТО.

Трамп може спровокувати конфлікти на саміті НАТО

Як вдалося дізнатися ЗМІ, організатори заходу зроблять все можливе для мінімізації взаємодії між президентами США та України.

Вони вважають, що станом на сьогодні ризик публічної сварки став надто високим.

Окрім того, наголошується, що не передбачено жодних зустрічей Контактної групи з питань оборони України, яка координує військову допомогу Заходу Києву, або "коаліції охочих" — англо-французької ініціативи щодо контролю за припиненням вогню.

Як уже згадувалося раніше, саміт НАТО відбудеться 24–25 червня 2025 року в Гаазі.

Що важливо розуміти, це буде перший саміт НАТО в Нідерландах і водночас перший під головуванням нового генерального секретаря Марка Рютте.

Керівництво Альянсу має намір вручити Дональду Трампу односторінкове комюніке.

У ньому буде йтися про те, що Росію визнають "загрозою", а Україні нададуть загальну підтримку, однак без згадки про "незворотний шлях до членства" в НАТО.

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