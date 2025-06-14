Зеленский и Трамп не встретятся на саммите НАТО — известна причина

Согласно данным издания The Telegraph, организаторы саммита НАТО в Гааге решили тщательно планировать протокол, поскольку очень боятся ссор президента США Дональда Трампа с другими политиками, в том числе с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Трамп может спровоцировать конфликты на саммите НАТО

Как удалось узнать СМИ, организаторы мероприятия сделают все возможное для минимизации взаимодействия между президентами США и Украины.

Они считают, что по состоянию на сегодняшний день риск публичной ссоры стал слишком высоким.

Кроме того, указано, что не предусмотрены никакие встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая координирует военную помощь Запада Киеву, или "коалиции желающих" — англо-французской инициативы по контролю за прекращением огня.

Как уже упоминалось ранее, саммит НАТО состоится 24-25 июня 2025 года в Гааге.

Что важно понимать, это будет первый саммит НАТО в Нидерландах и в то же время первый под председательством нового генерального секретаря Марка Рютте.

Руководство Альянса намерено вручить Дональду Трампу одностраничное коммюнике.

В нем будет идти речь о том, что Россию признают "угрозой", а Украине окажут общую поддержку, однако без упоминания о "необратимом пути к членству" в НАТО.