Выйдут ли США из НАТО Трамп дал четкий ответ

Президент США Дональд Трампа четко дал понять немецкому коллеге Фридриху Мерцу, что не собирается выводить Штаты из состава НАТО, несмотря на все предыдущие угрозы по этому поводу.

Мерц рассказал о переговорах с Трампом

По словам журналистов, канцлер выступил с важным заявлением на следующий день после своего визита в Вашингтон, где состоялась его встреча с Трампом в Белом доме.

У меня нет никаких сомнений, что американское правительство предано НАТО, — сказал Мерц во время сессии вопросов и ответов на мероприятии Ассоциации семейных предпринимателей в Берлине. Поделиться

Кроме того, вспоминая приватную беседу с президентом США, немецкий лидер добавил:

Вопрос был таким: намерен ли он (Трамп) покинуть НАТО — я пересказываю примерно — и ответ был абсолютно четким: "Нет". Никаких дальнейших комментариев не было, даже во время обеда позже. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

По словам Мерца, это была очень важная беседа за закрытыми дверями.

В центре их внимания были сразу три больших темы, которые сейчас больше всего волнуют Берлин и Вашингтон.