Выйдут ли США из НАТО Трамп дал четкий ответ

Президент США Дональд Трампа четко дал понять немецкому коллеге Фридриху Мерцу, что не собирается выводить Штаты из состава НАТО, несмотря на все предыдущие угрозы по этому поводу.
Главные тезисы
- В переговорах Трамп и Мерц сконцентрировались на трех ключевых темах.
- Канцлер ФРГ отметил важность выполнения обязательств ЕС в контексте будущего НАТО.
Мерц рассказал о переговорах с Трампом
По словам журналистов, канцлер выступил с важным заявлением на следующий день после своего визита в Вашингтон, где состоялась его встреча с Трампом в Белом доме.
Кроме того, вспоминая приватную беседу с президентом США, немецкий лидер добавил:
По словам Мерца, это была очень важная беседа за закрытыми дверями.
В центре их внимания были сразу три больших темы, которые сейчас больше всего волнуют Берлин и Вашингтон.
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