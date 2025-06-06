Выйдут ли США из НАТО Трамп дал четкий ответ
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Выйдут ли США из НАТО Трамп дал четкий ответ

Мерц рассказал о переговорах с Трампом
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Источник:  Politico

Президент США Дональд Трампа четко дал понять немецкому коллеге Фридриху Мерцу, что не собирается выводить Штаты из состава НАТО, несмотря на все предыдущие угрозы по этому поводу.

Главные тезисы

  • В переговорах Трамп и Мерц сконцентрировались на трех ключевых темах.
  • Канцлер ФРГ отметил важность выполнения обязательств ЕС в контексте будущего НАТО.

Мерц рассказал о переговорах с Трампом

По словам журналистов, канцлер выступил с важным заявлением на следующий день после своего визита в Вашингтон, где состоялась его встреча с Трампом в Белом доме.

У меня нет никаких сомнений, что американское правительство предано НАТО, — сказал Мерц во время сессии вопросов и ответов на мероприятии Ассоциации семейных предпринимателей в Берлине.

Кроме того, вспоминая приватную беседу с президентом США, немецкий лидер добавил:

Вопрос был таким: намерен ли он (Трамп) покинуть НАТО — я пересказываю примерно — и ответ был абсолютно четким: "Нет". Никаких дальнейших комментариев не было, даже во время обеда позже.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

По словам Мерца, это была очень важная беседа за закрытыми дверями.

В центре их внимания были сразу три больших темы, которые сейчас больше всего волнуют Берлин и Вашингтон.

Это война РФ против Украины, торговая политика и будущее НАТО, — подчеркнул Мерц, повторив, что ЕС теперь должен делать больше для выполнения своих обязательств.

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