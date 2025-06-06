Ссора Трампа и Маска. Какая сейчас ситуация в Белом доме

Как удалось узнать журналистам, администрация Белого дома активно ищет пути к примирению американского лидера Дональда Трампа с бывшим членом его команды и миллиардером Илоном Маском.

Возможно ли примирение Трампа и Маска?

Согласно данным СМИ, помощники Белого дома делали все возможное, чтобы уговорить Трампа сдержать свою публичную критику в сторону Илона Маска.

Более того, они уже договорились о телефонной беседе с миллиардером 6 июня, чтобы договориться о примирении.

Сам президент США уверяет, что "все хорошо", когда его спросили о ссоре с Маском.

Всё идет очень хорошо, лучше не бывает. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, конфликт вспыхнул после того, как американский лидер заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Также Трамп добавил, что "разочаровался" в Маску после того, как тот раскритиковал его "большой и прекрасный" закон (Big Beautiful Bill) по расходам и налогам.

После этого Илон Маск заявил, что имя Трампа находится в "файлах Эпштейна".

Как уже упоминалось ранее, Джеффри Эпштейна обвиняли в педофилии и организации проституции.