Ссора Трампа и Маска. Какая сейчас ситуация в Белом доме

Как удалось узнать журналистам, администрация Белого дома активно ищет пути к примирению американского лидера Дональда Трампа с бывшим членом его команды и миллиардером Илоном Маском.
Главные тезисы
- Несмотря на публичную ссору, Трамп уверяет, что у него все хорошо в отношениях с Маском.
- Бизнесмен обвинил президента США в причастности к педофилии и торговле детьми.
Возможно ли примирение Трампа и Маска?
Согласно данным СМИ, помощники Белого дома делали все возможное, чтобы уговорить Трампа сдержать свою публичную критику в сторону Илона Маска.
Более того, они уже договорились о телефонной беседе с миллиардером 6 июня, чтобы договориться о примирении.
Сам президент США уверяет, что "все хорошо", когда его спросили о ссоре с Маском.
Что важно понимать, конфликт вспыхнул после того, как американский лидер заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.
Также Трамп добавил, что "разочаровался" в Маску после того, как тот раскритиковал его "большой и прекрасный" закон (Big Beautiful Bill) по расходам и налогам.
После этого Илон Маск заявил, что имя Трампа находится в "файлах Эпштейна".
Как уже упоминалось ранее, Джеффри Эпштейна обвиняли в педофилии и организации проституции.
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