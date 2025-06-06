Сварка Трампа та Маска. Яка наразі ситуація в Білому домі

Як вдалося дізнатися журналістам, адміністрація Білого дому наразі активно шукає шляхи до примирення американського лідера Дональда Трампа з колишнім членом його команди та мільярдером Ілоном Маском.

Чи можливе примирення Трампа та Маска

Згідно з даними ЗМІ, помічники Білого дому робили все можливе, щоб змусити Трампа стримати свою публічну критику у бік Ілона Маска.

Ба більше, вони уже домовилися про телефонну бесіду з мільярдером 6 червня, щоб домовитися про примирення.

Сам президент США запевняє, що "все гаразд", коли його спитали про сварку з Маском.

Все йде дуже добре, краще не буває. Дональд Трамп Президент США

Що важливо важливо розуміти, конфлікт спалахнув після того, як американський лідер заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Також Трамп додав, що "розчарувався" в Маску після того, як той розкритикував його "великий і прекрасний" закон (Big Beautiful Bill) щодо витрат і податків.

Після цього Ілон Маск заявив, що ім’я Трампа є в "файлах Епштейна".

Як уже згадувалося раніше, Джеффрі Епштейна звинувачували в педофілії та організації проституції.