Сварка Трампа та Маска. Яка наразі ситуація в Білому домі

Як вдалося дізнатися журналістам, адміністрація Білого дому наразі активно шукає шляхи до примирення американського лідера Дональда Трампа з колишнім членом його команди та мільярдером Ілоном Маском.
Головні тези:
- Незважаючи на публічну сварку, Трамп запевняє, що у нього все гаразд у відносинах з Маском.
- Бізнесмен звинуватив президента США у причетності до педофілії та торгівлі дітьми.
Чи можливе примирення Трампа та Маска
Згідно з даними ЗМІ, помічники Білого дому робили все можливе, щоб змусити Трампа стримати свою публічну критику у бік Ілона Маска.
Ба більше, вони уже домовилися про телефонну бесіду з мільярдером 6 червня, щоб домовитися про примирення.
Сам президент США запевняє, що "все гаразд", коли його спитали про сварку з Маском.
Що важливо важливо розуміти, конфлікт спалахнув після того, як американський лідер заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.
Також Трамп додав, що "розчарувався" в Маску після того, як той розкритикував його "великий і прекрасний" закон (Big Beautiful Bill) щодо витрат і податків.
Після цього Ілон Маск заявив, що ім’я Трампа є в "файлах Епштейна".
Як уже згадувалося раніше, Джеффрі Епштейна звинувачували в педофілії та організації проституції.
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