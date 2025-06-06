Чи вийдуть США з НАТО — Трамп дав чітку відповідь

Президент США Дональд Трампа чітко дав зрозуміти німецькому колезі Фрідріху Мерцу, що не збирається виводити Штати зі складу НАТО, попри усі попередні погрози з цього приводу.
Головні тези:
- У переговорах Трамп і Мерц зосередилися на трьох ключових темах.
- Канцлер ФРН вказав на важливість виконання зобов'язань ЄС у контексті майбутнього НАТО.
Мерц розповів про переговори з Трампом
За словами журналістів, канцлер виступив з важливою заявою наступного дня після свого візиту до Вашингтона, де відбулася його зустріч із Трампом у Білому домі.
Окрім того, згадуючи приватну бесіду з президентом США, німецький лідер додав:
За словами Мерца, це буда дуже важлива бесіда за зачиненими дверима.
У центрі їхньої уваги були одразу три великі теми, які зараз найбільше хвилюють Берлін та Вашингтон.
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