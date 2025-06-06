Чи вийдуть США з НАТО — Трамп дав чітку відповідь
Категорія
Політика
Дата публікації

Чи вийдуть США з НАТО — Трамп дав чітку відповідь

Мерц розповів про переговори з Трампом
Read in English
Джерело:  Politico

Президент США Дональд Трампа чітко дав зрозуміти німецькому колезі Фрідріху Мерцу, що не збирається виводити Штати зі складу НАТО, попри усі попередні погрози з цього приводу.

Головні тези:

  • У переговорах Трамп і Мерц зосередилися на трьох ключових темах.
  • Канцлер ФРН вказав на важливість виконання зобов'язань ЄС у контексті майбутнього НАТО.

Мерц розповів про переговори з Трампом

За словами журналістів, канцлер виступив з важливою заявою наступного дня після свого візиту до Вашингтона, де відбулася його зустріч із Трампом у Білому домі.

У мене немає жодних сумнівів, що американський уряд відданий НАТО, — сказав Мерц під час сесії запитань і відповідей на заході Асоціації сімейних підприємців у Берліні.

Окрім того, згадуючи приватну бесіду з президентом США, німецький лідер додав:

Питання було таким: чи має він (Трамп) намір залишити НАТО — я переказую приблизно — і відповідь була абсолютно чіткою: "Ні". Жодних подальших коментарів не було, навіть під час обіду згодом.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

За словами Мерца, це буда дуже важлива бесіда за зачиненими дверима.

У центрі їхньої уваги були одразу три великі теми, які зараз найбільше хвилюють Берлін та Вашингтон.

Це війна РФ проти України, торговельна політика та майбутнє НАТО, — наголосив Мерц, повторивши, що ЄС тепер має робити більше для виконання своїх зобов’язань.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ілон Маск публічно закликав до імпічменту Трампа
Конфлікт Трампа та Маска - що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп розлютився на Зеленського через "круту" операцію СБУ
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сварка Трампа та Маска. Яка наразі ситуація в Білому домі
Чи можливе примирення Трампа та Маска

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?