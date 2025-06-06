Чи вийдуть США з НАТО — Трамп дав чітку відповідь

Президент США Дональд Трампа чітко дав зрозуміти німецькому колезі Фрідріху Мерцу, що не збирається виводити Штати зі складу НАТО, попри усі попередні погрози з цього приводу.

Мерц розповів про переговори з Трампом

За словами журналістів, канцлер виступив з важливою заявою наступного дня після свого візиту до Вашингтона, де відбулася його зустріч із Трампом у Білому домі.

У мене немає жодних сумнівів, що американський уряд відданий НАТО, — сказав Мерц під час сесії запитань і відповідей на заході Асоціації сімейних підприємців у Берліні. Поширити

Окрім того, згадуючи приватну бесіду з президентом США, німецький лідер додав:

Питання було таким: чи має він (Трамп) намір залишити НАТО — я переказую приблизно — і відповідь була абсолютно чіткою: "Ні". Жодних подальших коментарів не було, навіть під час обіду згодом. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

За словами Мерца, це буда дуже важлива бесіда за зачиненими дверима.

У центрі їхньої уваги були одразу три великі теми, які зараз найбільше хвилюють Берлін та Вашингтон.