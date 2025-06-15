Трамп уперше розкрив теми переговорів з Путіним

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що під час його телефонних перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним мало обговорювалася тема війни РФ проти України, однак додав, що бесіда з цього приводу відбудеться наступного тижня.
Головні тези:
- Телефонна розмова тривала понад годину, проте обговорення України було минімальним.
- Путін переконував Трампа в тому, що готовий продовжувати переговори з Києвом.
Про що говорили Трамп та Путін
За словами очільника Білого дому, Путін зателефонував йому, щоб привітати з днем народження, а також поговорити про Іран — “країну, яку він дуже добре знає”.
Дональд Трамп підтвердив, що це була дуже довга розмова.
Як зазначив американський лідер, ця бесіда затягнулася на годину.
Путін заявив Трампу, що війна між Ізраїлем та Іраном повинна закінчитися.
Факт переговорів 14 червня також підтвердив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.
За словами останнього, Путін поінформував Трампа про виконання Стамбульських домовленостей з Україною, досягнутих у Туреччині 2 червня.
Окрім того, він запевнив, що офіційна Москва готова продовжити переговори з Києвом.
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