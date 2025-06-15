Трамп уперше розкрив теми переговорів з Путіним

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що під час його телефонних перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним мало обговорювалася тема війни РФ проти України, однак додав, що бесіда з цього приводу відбудеться наступного тижня.

Про що говорили Трамп та Путін

За словами очільника Білого дому, Путін зателефонував йому, щоб привітати з днем народження, а також поговорити про Іран — “країну, яку він дуже добре знає”.

Дональд Трамп підтвердив, що це була дуже довга розмова.

Набагато менше часу було присвячено Росії та Україні, але це буде наступного тижня. Він здійснює запланований обмін полоненими — велика кількість полонених з обох сторін обмінюється негайно. Дональд Трамп Президент США

Як зазначив американський лідер, ця бесіда затягнулася на годину.

Путін заявив Трампу, що війна між Ізраїлем та Іраном повинна закінчитися.

На що я відповів, що його війна (проти України — ред.) також повинна закінчитися, — наголосив очільник Білого дому. Поширити

Фото: скриншот

Факт переговорів 14 червня також підтвердив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

За словами останнього, Путін поінформував Трампа про виконання Стамбульських домовленостей з Україною, досягнутих у Туреччині 2 червня.

Окрім того, він запевнив, що офіційна Москва готова продовжити переговори з Києвом.