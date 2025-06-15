Трамп уперше розкрив теми переговорів з Путіним
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп уперше розкрив теми переговорів з Путіним

Donald Trump
Про що говорили Трамп та Путін
Read in English

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що під час його телефонних перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним мало обговорювалася тема війни РФ проти України, однак додав, що бесіда з цього приводу відбудеться наступного тижня.

Головні тези:

  • Телефонна розмова тривала понад годину, проте обговорення України було минімальним.
  • Путін переконував Трампа в тому, що готовий продовжувати переговори з Києвом.

Про що говорили Трамп та Путін

За словами очільника Білого дому, Путін зателефонував йому, щоб привітати з днем народження, а також поговорити про Іран — “країну, яку він дуже добре знає”.

Дональд Трамп підтвердив, що це була дуже довга розмова.

Набагато менше часу було присвячено Росії та Україні, але це буде наступного тижня. Він здійснює запланований обмін полоненими — велика кількість полонених з обох сторін обмінюється негайно.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як зазначив американський лідер, ця бесіда затягнулася на годину.

Путін заявив Трампу, що війна між Ізраїлем та Іраном повинна закінчитися.

На що я відповів, що його війна (проти України — ред.) також повинна закінчитися, — наголосив очільник Білого дому.

Фото: скриншот

Факт переговорів 14 червня також підтвердив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

За словами останнього, Путін поінформував Трампа про виконання Стамбульських домовленостей з Україною, досягнутих у Туреччині 2 червня.

Окрім того, він запевнив, що офіційна Москва готова продовжити переговори з Києвом.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Нові атаки будуть ще жорстокішими". Трамп висунув Ірану ультиматум
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський і Трамп не зустрінуться на саміті НАТО — відома причина
Зеленський і Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Іран кинув публічний виклик Трампу
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?