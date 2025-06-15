Трамп впервые раскрыл темы переговоров с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что во время его телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным мало обсуждалась тема войны РФ против Украины, однако добавил, что беседа на этот счет состоится на следующей неделе.
Главные тезисы
- Телефонный разговор длился более часа, однако обсуждение Украины было минимальным.
- Путин убеждал Трампа в том, что готов продолжать переговоры с Киевом.
О чем говорили Трамп и Путин
По словам главы Белого дома, Путин позвонил ему, чтобы поздравить с днем рождения, а также поговорить об Иране — "стране, которую он очень хорошо знает".
Дональд Трамп подтвердил, что это был очень долгий разговор.
Как отметил американский лидер, эта беседа затянулась на час.
Путин заявил Трампу, что война между Израилем и Ираном должна закончиться.
Факт переговоров 14 июня подтвердил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.
По словам последнего, Путин проинформировал Трампа о выполнении Стамбульских договоренностей с Украиной, достигнутых в Турции 2 июня.
Кроме того, он заверил, что официальная Москва готова продолжать переговоры с Киевом.
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