Трамп назвал причины нежелания вводить жесткие санкции против России
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Трамп назвал причины нежелания вводить жесткие санкции против России

Трамп
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Источник:  Суспільне

Президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает введение новых санкций против России, потому что якобы ожидает возможного заключения соглашения по прекращению войны в Украине.

Главные тезисы

  • Трамп объяснил, что откладывает введение новых санкций против России из-за возможного соглашения по прекращению войны в Украине.
  • Президент США считает, что введение “адских” санкций обходится стране очень дорого и требует заключения соглашения для максимального эффекта.
  • В июне 2025 года Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России, охватывающий энергетический и банковский секторы, а также проект “Северный поток”.

Трамп не хочет вводить "адские" санкции против России

Об этом Трамп заявил журналистам на саммите G7 в Канаде.

Я жду, чтобы увидеть, будет ли подписано соглашение.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На вопрос журналиста о том, поддерживают ли США призыв Европы к новым санкциям, Трамп ответил:

Европа об этом говорит, но еще ничего не сделала. Посмотрим, сделают ли они это.

Когда его спросили, почему Соединенные Штаты самостоятельно не вводят санкции уже сейчас, он сказал:

Я жду, чтобы увидеть, будет ли заключено соглашение.

Он также добавил, что санкции дорого обходятся Соединенным Штатам.

И не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я вводю санкции против какой-то страны, это стоит в США очень много денег, огромные суммы. Это не просто — подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто. Это не улица с односторонним движением.

Напомним, что в июне 2025 года Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций, предусматривающий новые ограничения против энергетического и банковского секторов РФ. Санкции охватывают также транзакции, связанные с проектом "Северный поток".

  • Запрет всех транзакций, связанных с Nord Stream 1 и 2: ни один оператор из ЕС не сможет совершать прямые или косвенные соглашения через эти трубопроводы.

  • Ценовой предел на нефтепродукты: снижен с $60 до $45 за баррель, чтобы усложнить России получение доходов.

  • Расширение санкций против "теневого флота": в список добавлены еще 77 танкеров, перевозивших нефть вне законов.

  • Запрет импорта нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти — во избежание обхода санкций "через третьи страны".

  • Трансформация ограничений SWIFT в полный запрет транзакций: адресовано 22 российским банкам и операторам из третьих стран, помогающим обход санкций.

  • Наложение санкций на русский фонд прямых инвестиций (RDIF): совместно с его дочерними структурами.

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