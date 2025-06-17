Трамп назвал причины нежелания вводить жесткие санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает введение новых санкций против России, потому что якобы ожидает возможного заключения соглашения по прекращению войны в Украине.

Трамп не хочет вводить "адские" санкции против России

Об этом Трамп заявил журналистам на саммите G7 в Канаде.

Я жду, чтобы увидеть, будет ли подписано соглашение. Дональд Трамп Президент США

На вопрос журналиста о том, поддерживают ли США призыв Европы к новым санкциям, Трамп ответил:

Европа об этом говорит, но еще ничего не сделала. Посмотрим, сделают ли они это.

Когда его спросили, почему Соединенные Штаты самостоятельно не вводят санкции уже сейчас, он сказал:

Я жду, чтобы увидеть, будет ли заключено соглашение. Поделиться

Он также добавил, что санкции дорого обходятся Соединенным Штатам.

И не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я вводю санкции против какой-то страны, это стоит в США очень много денег, огромные суммы. Это не просто — подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто. Это не улица с односторонним движением.

Напомним, что в июне 2025 года Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций, предусматривающий новые ограничения против энергетического и банковского секторов РФ. Санкции охватывают также транзакции, связанные с проектом "Северный поток".