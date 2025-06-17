Трамп назвал причины нежелания вводить жесткие санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает введение новых санкций против России, потому что якобы ожидает возможного заключения соглашения по прекращению войны в Украине.
Главные тезисы
- Трамп объяснил, что откладывает введение новых санкций против России из-за возможного соглашения по прекращению войны в Украине.
- Президент США считает, что введение “адских” санкций обходится стране очень дорого и требует заключения соглашения для максимального эффекта.
- В июне 2025 года Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России, охватывающий энергетический и банковский секторы, а также проект “Северный поток”.
Трамп не хочет вводить "адские" санкции против России
Об этом Трамп заявил журналистам на саммите G7 в Канаде.
На вопрос журналиста о том, поддерживают ли США призыв Европы к новым санкциям, Трамп ответил:
Европа об этом говорит, но еще ничего не сделала. Посмотрим, сделают ли они это.
Когда его спросили, почему Соединенные Штаты самостоятельно не вводят санкции уже сейчас, он сказал:
Он также добавил, что санкции дорого обходятся Соединенным Штатам.
И не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я вводю санкции против какой-то страны, это стоит в США очень много денег, огромные суммы. Это не просто — подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто. Это не улица с односторонним движением.
Напомним, что в июне 2025 года Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций, предусматривающий новые ограничения против энергетического и банковского секторов РФ. Санкции охватывают также транзакции, связанные с проектом "Северный поток".
Запрет всех транзакций, связанных с Nord Stream 1 и 2: ни один оператор из ЕС не сможет совершать прямые или косвенные соглашения через эти трубопроводы.
Ценовой предел на нефтепродукты: снижен с $60 до $45 за баррель, чтобы усложнить России получение доходов.
Расширение санкций против "теневого флота": в список добавлены еще 77 танкеров, перевозивших нефть вне законов.
Запрет импорта нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти — во избежание обхода санкций "через третьи страны".
Трансформация ограничений SWIFT в полный запрет транзакций: адресовано 22 российским банкам и операторам из третьих стран, помогающим обход санкций.
Наложение санкций на русский фонд прямых инвестиций (RDIF): совместно с его дочерними структурами.
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