Воздушное нападение РФ на Украину. Как отработала ПВО

В течение ночи 21-22 июня Россия осуществляла атаки двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей, зенитной управляемой ракетой С-300 из ТОТ Донецкой области и 47 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Главные тезисы
- Вражеские цели сбивали на севере, востоке и юге страны.
- Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях.
Новая атака РФ на Украину — что известно
Новое воздушное нападение противник осуществлял с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск — Россия.
Что важно понимать, новое направление удара — Черниговщина.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, в частности, на Черниговщине, Сумщине и Одесщине.
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