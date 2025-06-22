Воздушное нападение РФ на Украину. Как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушное нападение РФ на Украину. Как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину – что известно
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В течение ночи 21-22 июня Россия осуществляла атаки двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей, зенитной управляемой ракетой С-300 из ТОТ Донецкой области и 47 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Главные тезисы

  • Вражеские цели сбивали на севере, востоке и юге страны.
  • Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях.

Новая атака РФ на Украину — что известно

Новое воздушное нападение противник осуществлял с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск — Россия.

Что важно понимать, новое направление удара — Черниговщина.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 28 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 18 — сбито огневыми средствами поражения, 10 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Кроме того, указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, в частности, на Черниговщине, Сумщине и Одесщине.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают защитники украинского неба.

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