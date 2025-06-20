Российская Федерация отказывается от полного прекращения огня на фронте, поскольку планирует продвигаться вперед по территории Украины и не хочет терять стратегическое преимущество.
Главные тезисы
- Путин и его пресс-секретарь утверждают, что Россия не намерена прекращать войну в Украине из-за стратегического превосходства.
- Американский президент выступает за заключение мирного соглашения, несмотря на активное наступление российской армии на Украину.
- Путин игнорирует возможность прекращения огня, пока Украина продолжает получать военную помощь, переформировываться и укреплять свои силы.
Россия не собирается заканчивать войну в Украине
Об этом в интервью Sky News заявил пресс-секретарь нелегитимного президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Приспешник диктатора прокомментировал усиление обстрелов Украины и посреднические усилия лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по прекращению войны.
Москва уже заявляла, что не может пойти на перемирие, если Украина продолжит получать военную помощь от западных партнеров, перевооружаться и перегруппировать силы. Вопрос, может ли РФ взять на себя такие же обязательства, Песков проигнорировал.
Приостановка огня является прекращением огня, и вы прекращаете. Америка не говорит, что прекратит какие-либо поставки.
Несмотря на то, что российская захватническая армия усилила наступление и массированные обстрелы Украины, американский президент продолжает уверять, что мирное соглашение возможно.
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