У Путина лживо заявили о стратегическом превосходстве России в войне против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

У Путина лживо заявили о стратегическом превосходстве России в войне против Украины

Путин
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Источник:  Sky News

Российская Федерация отказывается от полного прекращения огня на фронте, поскольку планирует продвигаться вперед по территории Украины и не хочет терять стратегическое преимущество.

Главные тезисы

  • Путин и его пресс-секретарь утверждают, что Россия не намерена прекращать войну в Украине из-за стратегического превосходства.
  • Американский президент выступает за заключение мирного соглашения, несмотря на активное наступление российской армии на Украину.
  • Путин игнорирует возможность прекращения огня, пока Украина продолжает получать военную помощь, переформировываться и укреплять свои силы.

Россия не собирается заканчивать войну в Украине

Об этом в интервью Sky News заявил пресс-секретарь нелегитимного президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Приспешник диктатора прокомментировал усиление обстрелов Украины и посреднические усилия лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по прекращению войны.

Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам ее терять? Мы не собираемся ее терять. Мы идем дальше. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться.

Москва уже заявляла, что не может пойти на перемирие, если Украина продолжит получать военную помощь от западных партнеров, перевооружаться и перегруппировать силы. Вопрос, может ли РФ взять на себя такие же обязательства, Песков проигнорировал.

Приостановка огня является прекращением огня, и вы прекращаете. Америка не говорит, что прекратит какие-либо поставки.

Несмотря на то, что российская захватническая армия усилила наступление и массированные обстрелы Украины, американский президент продолжает уверять, что мирное соглашение возможно.

Россия сосредоточилась на развертывании масштабного летнего наступления, однако Трамп не хочет наказывать ее за это, чтобы "не мешать мирному процессу".

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