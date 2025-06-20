Российская Федерация отказывается от полного прекращения огня на фронте, поскольку планирует продвигаться вперед по территории Украины и не хочет терять стратегическое преимущество.

Россия не собирается заканчивать войну в Украине

Об этом в интервью Sky News заявил пресс-секретарь нелегитимного президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Приспешник диктатора прокомментировал усиление обстрелов Украины и посреднические усилия лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по прекращению войны.

Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам ее терять? Мы не собираемся ее терять. Мы идем дальше. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться. Поделиться

Москва уже заявляла, что не может пойти на перемирие, если Украина продолжит получать военную помощь от западных партнеров, перевооружаться и перегруппировать силы. Вопрос, может ли РФ взять на себя такие же обязательства, Песков проигнорировал.

Приостановка огня является прекращением огня, и вы прекращаете. Америка не говорит, что прекратит какие-либо поставки.

Несмотря на то, что российская захватническая армия усилила наступление и массированные обстрелы Украины, американский президент продолжает уверять, что мирное соглашение возможно.