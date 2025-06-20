У Путіна брехливо заявили про стратегічну перевагу Росії у війні проти України
Категорія
Світ
Дата публікації

У Путіна брехливо заявили про стратегічну перевагу Росії у війні проти України

Путін
Джерело:  Sky News

Російська Федерація відмовляється від повного припинення вогню на фронті, оскільки планує просуватися вперед територією України і не хоче втрачати стратегічну перевагу.

Головні тези:

  • Російська Федерація не планує припиняти війну в Україні нібито через стратегічну перевагу.
  • Американський президент продовжує наголошувати на можливості укладення мирної угоди.
  • Російська армія зосереджується на масштабному літньому наступі на Україну.

Росія не збирається закінчувати війну в Україні

Про це в інтерв'ю Sky News заявив прессекретар нелегітимного президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Поплічник диктатора прокоментував посилення обстрілів України та посередницькі зусилля лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо припинення війни.

Зараз ми маємо стратегічну перевагу. Навіщо нам її втрачати? Ми не збираємося її втрачати. Ми йдемо далі. Ми просуваємося і будемо продовжувати просуватися.

Москва вже заявляла, що не може піти на перемир'я, якщо Україна продовжить отримувати військову допомогу від західних партнерів, переозброюватися та перегруповувати сили. Питання, чи може РФ взяти на себе такі ж зобов'язання, Пєсков проігнорував.

Припинення вогню є припиненням вогню, і ви припиняєте. Але Америка не каже, що припинить будь-які поставки. Британія також цього не говорить. Франція також цього не каже. І в цьому проблема.

Попри те, що російська загарбницька армія посилила наступ та масовані обстріли України, американський президент продовжує запевняти, що мирна угода можлива.

Наразі Росія зосередилася на розгортанні масштабного літнього наступу, однак Трамп не хоче карати її за це, щоб "не заважати мирному процесу".

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