Російська Федерація відмовляється від повного припинення вогню на фронті, оскільки планує просуватися вперед територією України і не хоче втрачати стратегічну перевагу.

Росія не збирається закінчувати війну в Україні

Про це в інтерв'ю Sky News заявив прессекретар нелегітимного президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Поплічник диктатора прокоментував посилення обстрілів України та посередницькі зусилля лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо припинення війни.

Зараз ми маємо стратегічну перевагу. Навіщо нам її втрачати? Ми не збираємося її втрачати. Ми йдемо далі. Ми просуваємося і будемо продовжувати просуватися. Поширити

Москва вже заявляла, що не може піти на перемир'я, якщо Україна продовжить отримувати військову допомогу від західних партнерів, переозброюватися та перегруповувати сили. Питання, чи може РФ взяти на себе такі ж зобов'язання, Пєсков проігнорував.

Припинення вогню є припиненням вогню, і ви припиняєте. Але Америка не каже, що припинить будь-які поставки. Британія також цього не говорить. Франція також цього не каже. І в цьому проблема.

Попри те, що російська загарбницька армія посилила наступ та масовані обстріли України, американський президент продовжує запевняти, що мирна угода можлива.