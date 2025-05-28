У Росії похвалилися готовністю меморандуму щодо перемир'я з Україною

Голова російської делегації на перемовинах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що нібито мав розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо наступних перемовин.

Росія хвалиться закінченням роботи над “меморандумом”

Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на Мединського.

Зокрема він заявляє, що РФ запропонувала Україні дату і місце переговорів найближчими днями для обміну меморандумами щодо врегулювання.

Українська сторона, за словами Мединського, "пішла радитися", й РФ чекає відповіді "якомога швидше". Поширити

Крім того, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що "РФ і Україна у Стамбулі домовилися безпосередньо обмінятися документами з баченням врегулювання, обговорити їх на наступному раунді переговорів".

Домовленостей про посередництво США або інших країн в обміні проєктами меморандуму начебто не було, додала вона.

Делегація РФ на чолі з Мединський готова представити Україні меморандум щодо подолання української кризи в Стамбулі 2 червня, заявив одіозний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

28 травня Зеленський заявив, що міністр оборони Рустем Умєров контактував з Мединським після великого обміну полоненими, про який сторони домовились під час переговорів у Стамбулі, однак обіцяного Москвою "меморандуму" Україна так і не отримала.