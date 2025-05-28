У Росії похвалилися готовністю меморандуму щодо перемир'я з Україною
Категорія
Політика
Дата публікації

У Росії похвалилися готовністю меморандуму щодо перемир'я з Україною

Мединський
Джерело:  online.ua

Голова російської делегації на перемовинах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що нібито мав розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо наступних перемовин.

Головні тези:

  • Російська делегація пропонує українській стороні укласти меморандум щодо врегулювання конфлікту.
  • Україна розглядає пропозицію і готується до обміну документами щодо перемир'я.
  • Домовленостей про посередництво інших країн у процесі укладання меморандуму не було.

Росія хвалиться закінченням роботи над “меморандумом”

Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на Мединського.

Зокрема він заявляє, що РФ запропонувала Україні дату і місце переговорів найближчими днями для обміну меморандумами щодо врегулювання.

Українська сторона, за словами Мединського, "пішла радитися", й РФ чекає відповіді "якомога швидше".

Крім того, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що "РФ і Україна у Стамбулі домовилися безпосередньо обмінятися документами з баченням врегулювання, обговорити їх на наступному раунді переговорів".

Домовленостей про посередництво США або інших країн в обміні проєктами меморандуму начебто не було, додала вона.

Делегація РФ на чолі з Мединський готова представити Україні меморандум щодо подолання української кризи в Стамбулі 2 червня, заявив одіозний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

28 травня Зеленський заявив, що міністр оборони Рустем Умєров контактував з Мединським після великого обміну полоненими, про який сторони домовились під час переговорів у Стамбулі, однак обіцяного Москвою "меморандуму" Україна так і не отримала.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія накопичує військові резерви на кордоні з Харківщиною — чого очікувати
окупанти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Україну балістикою та 88 дронами
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Росія відчує наслідки санкцій — Зеленський назвав рік
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?