У Росії похвалилися готовністю меморандуму щодо перемир'я з Україною

Голова російської делегації на перемовинах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що нібито мав розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо наступних перемовин.
Головні тези:
- Російська делегація пропонує українській стороні укласти меморандум щодо врегулювання конфлікту.
- Україна розглядає пропозицію і готується до обміну документами щодо перемир'я.
- Домовленостей про посередництво інших країн у процесі укладання меморандуму не було.
Росія хвалиться закінченням роботи над “меморандумом”
Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на Мединського.
Зокрема він заявляє, що РФ запропонувала Україні дату і місце переговорів найближчими днями для обміну меморандумами щодо врегулювання.
Крім того, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що "РФ і Україна у Стамбулі домовилися безпосередньо обмінятися документами з баченням врегулювання, обговорити їх на наступному раунді переговорів".
Домовленостей про посередництво США або інших країн в обміні проєктами меморандуму начебто не було, додала вона.
Делегація РФ на чолі з Мединський готова представити Україні меморандум щодо подолання української кризи в Стамбулі 2 червня, заявив одіозний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
28 травня Зеленський заявив, що міністр оборони Рустем Умєров контактував з Мединським після великого обміну полоненими, про який сторони домовились під час переговорів у Стамбулі, однак обіцяного Москвою "меморандуму" Україна так і не отримала.
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