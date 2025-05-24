Росія накопичує військові резерви на кордоні з Харківщиною — чого очікувати
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія накопичує військові резерви на кордоні з Харківщиною — чого очікувати

окупанти
Джерело:  Sky News

Російські війська продовжують накопичення живої сили та техніки поблизу кордону з Харківською областю. Військові попереджають про підготовку до нового етапу бойових дій, хоча поки що масштабного наступу не зафіксовано.

Головні тези:

  • Російські війська активізують накопичення військових резервів на кордоні з Харківщиною, підготовляючи можливий наступ.
  • Аналітики попереджають про можливість посилення російського тиску на декількох напрямках фронту, включаючи Харків та Суми.
  • Україна моніторить ситуацію пильно, готуючись до можливих варіантів подій та змін на кордоні.

Росія планує наступ на Харківщину

За даними інсайдерів, противник активізував перегрупування особового складу одразу за кордоном, зокрема в районах, прилеглих до міста-героя Харкова.

Ворог намагається наблизити сили до лінії зіткнення, однак українські військові зазначають, що поточні штурми залишаються неефективними.

Аналітики припускають, що Росія має приблизно "чотири місяці" для активних наступальних дій — до настання осінньої негоди та можливого вичерпання запасів радянської техніки.

Водночас частину російських резервів, зокрема десантників, які брали участь у бойових діях на півночі, можуть перекинути до інших напрямків, наприклад, на Донеччину.

Окремі експерти, зокрема з RUSI, вважають, що літній наступ РФ буде не стрімким проривом, а поступовим посиленням тиску на кількох ділянках фронту.

Проте загроза атаки на прикордонні міста, зокрема Харків і Суми, зберігається.

Я думаю, вони повинні знати, що це їхній останній рік нарощування озброєнь, перш ніж вони досягнуть плато,- сказав професор Кларк, маючи на увазі проблеми Росії з виробництвом танків.

Досі Росія використовувала свої величезні запаси техніки, що залишилися з радянських часів, причому лише близько 25% її бронетехніки надходить з нового виробництва.

Українська сторона уважно моніторить ситуацію та готується до будь-якого розвитку подій.

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