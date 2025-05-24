Росія накопичує військові резерви на кордоні з Харківщиною — чого очікувати

Російські війська продовжують накопичення живої сили та техніки поблизу кордону з Харківською областю. Військові попереджають про підготовку до нового етапу бойових дій, хоча поки що масштабного наступу не зафіксовано.

Росія планує наступ на Харківщину

За даними інсайдерів, противник активізував перегрупування особового складу одразу за кордоном, зокрема в районах, прилеглих до міста-героя Харкова.

Ворог намагається наблизити сили до лінії зіткнення, однак українські військові зазначають, що поточні штурми залишаються неефективними.

Аналітики припускають, що Росія має приблизно "чотири місяці" для активних наступальних дій — до настання осінньої негоди та можливого вичерпання запасів радянської техніки.

Водночас частину російських резервів, зокрема десантників, які брали участь у бойових діях на півночі, можуть перекинути до інших напрямків, наприклад, на Донеччину. Поширити

Окремі експерти, зокрема з RUSI, вважають, що літній наступ РФ буде не стрімким проривом, а поступовим посиленням тиску на кількох ділянках фронту.

Проте загроза атаки на прикордонні міста, зокрема Харків і Суми, зберігається.

Я думаю, вони повинні знати, що це їхній останній рік нарощування озброєнь, перш ніж вони досягнуть плато,- сказав професор Кларк, маючи на увазі проблеми Росії з виробництвом танків.

Досі Росія використовувала свої величезні запаси техніки, що залишилися з радянських часів, причому лише близько 25% її бронетехніки надходить з нового виробництва.