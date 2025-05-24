Россия накапливает военные резервы на границе с Харьковщиной — чего ожидать

Российские войска продолжают накопление живой силы и техники вблизи границы с Харьковской областью. Военные предупреждают о подготовке к новому этапу боевых действий, хотя пока масштабное наступление не зафиксировано.

Россия планирует наступление на Харьковщину

По данным инсайдеров, противник активизировал перегруппировку личного состава сразу за границей, в том числе в районах, прилегающих к городу-герою Харькова.

Враг пытается приблизить силы к линии столкновения, однако украинские военные отмечают, что нынешние штурмы остаются неэффективными.

Аналитики предполагают, что у России есть примерно "четыре месяца" для активных наступательных действий — до наступления осенней непогоды и возможного исчерпания запасов советской техники.

В то же время часть российских резервов, в частности десантников, участвовавших в боевых действиях на севере, могут переброситься в другие направления, например, на Донбасс. Поделиться

Отдельные эксперты, в том числе из RUSI, считают, что летнее наступление РФ будет не стремительным прорывом, а постепенным усилением давления на нескольких участках фронта.

Однако угроза атаки на приграничные города, в частности, Харьков и Сумы, сохраняется.

Я думаю, они должны знать, что это их последний год наращивания вооружений, прежде чем они достигнут плато, сказал профессор Кларк, имея в виду проблемы России с производством танков.

До сих пор Россия использовала свои огромные запасы техники, оставшиеся с советских времен, причем только около 25% ее бронетехники поступает из нового производства.