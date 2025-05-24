Россия накапливает военные резервы на границе с Харьковщиной — чего ожидать

Российские войска продолжают накопление живой силы и техники вблизи границы с Харьковской областью. Военные предупреждают о подготовке к новому этапу боевых действий, хотя пока масштабное наступление не зафиксировано.
Главные тезисы
- Российские войска активизируют накопление военных резервов на границе с Харьковщиной, что вызывает возрастающее напряжение в регионе.
- Аналитики предупреждают о возможности нового этапа боевых действий и усилении давления со стороны России на несколько направлений фронта.
- Украина внимательно мониторит ситуацию, готовясь к возможным событиям и изменениям на границе с Россией.
Россия планирует наступление на Харьковщину
По данным инсайдеров, противник активизировал перегруппировку личного состава сразу за границей, в том числе в районах, прилегающих к городу-герою Харькова.
Враг пытается приблизить силы к линии столкновения, однако украинские военные отмечают, что нынешние штурмы остаются неэффективными.
Аналитики предполагают, что у России есть примерно "четыре месяца" для активных наступательных действий — до наступления осенней непогоды и возможного исчерпания запасов советской техники.
Отдельные эксперты, в том числе из RUSI, считают, что летнее наступление РФ будет не стремительным прорывом, а постепенным усилением давления на нескольких участках фронта.
Однако угроза атаки на приграничные города, в частности, Харьков и Сумы, сохраняется.
Я думаю, они должны знать, что это их последний год наращивания вооружений, прежде чем они достигнут плато, сказал профессор Кларк, имея в виду проблемы России с производством танков.
До сих пор Россия использовала свои огромные запасы техники, оставшиеся с советских времен, причем только около 25% ее бронетехники поступает из нового производства.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-