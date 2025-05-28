Росія атакувала Україну балістикою та 88 дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну балістикою та 88 дронами

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Уночі 28 травня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на мирні українські міста та села. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 71 ворожий безпілотник.

Головні тези:

  • Ворожі дрони збивали на сході, півночі та півдні країни. 
  •  37 російських безпілотників локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Атака РФ на Україну 28 травня — перші подробиці

Новий повітряний напад росіяни розпочали близько 20:00 27 травня.

Цього разу солдати РФ випустили 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69 із Курської, Воронезької областей та з ТОТ Криму.

Окрім того, для атаки противник використав 88 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 34 — збито вогневими засобами ураження, 37 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях.

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