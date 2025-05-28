Россия атаковала Украину баллистикой и 88 дронами
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину баллистикой и 88 дронами

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Ночью 28 мая российские захватчики совершили новое воздушное нападение на мирные украинские города и села. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 71 вражеский беспилотник.

Главные тезисы

  • Вражеские дроны сбивали на востоке, севере и юге страны.
  • 37 российских беспилотников локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Атака РФ на Украину 28 мая — первые подробности

Новое воздушное нападение россияне начали около 20:00 27 мая.

В этот раз солдаты РФ выпустили 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, управляемую авиационную ракету Х-59/69 из Курской, Воронежской областей и из ТОТ Крыма.

Кроме того, для атаки противник использовал 88 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов направлений: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были вовлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежен 71 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны. 34 — сбиты огневыми средствами поражения, 37 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях.

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