Россия атаковала Украину баллистикой и 88 дронами

Ночью 28 мая российские захватчики совершили новое воздушное нападение на мирные украинские города и села. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 71 вражеский беспилотник.
Главные тезисы
- Вражеские дроны сбивали на востоке, севере и юге страны.
- 37 российских беспилотников локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Атака РФ на Украину 28 мая — первые подробности
Новое воздушное нападение россияне начали около 20:00 27 мая.
В этот раз солдаты РФ выпустили 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, управляемую авиационную ракету Х-59/69 из Курской, Воронежской областей и из ТОТ Крыма.
Кроме того, для атаки противник использовал 88 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов направлений: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.
К уничтожению вражеских целей были вовлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях.
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