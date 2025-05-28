8 гражданских пострадали в результате атаки РФ на Харьковщину

28 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации в области после регулярных воздушных нападений со стороны российских захватчиков. По его словам, снова пострадали многие мирные жители.

Россия продолжает терроризировать Харьковщину

Как отметил Олег Синегубов, в селе Васищево Харьковского района в результате обстрела пострадали 51-летний, 43-летний и 59-летний мужчины.

Кроме того, отмечено, что 4-летняя девочка получила острую реакцию на стресс.

Фото: synegubov/14557

В селе Эсхар Чугуевского района из-за вражеской атаки пострадали 63-летний и 80-летний мужчины и 63-летняя и 71-летняя женщины. Поделиться

Стоит также отметить, что в ночь на 28 мая СМИ сообщили о серии взрывов, которую было слышно в Харькове.

По словам Синегубова, всего за прошедшие сутки под удары армии РФ попали сразу 6 населенных пунктов Харьковской области.

Фото: synegubov/14557

Враг активно применял разные виды вооружения:

▪️ 1 КАБ;

▪️ 14 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️ 4 fpv-дроны.

На Харьковском направлении агрессор девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное, Строевка, Фиголовка и Довгенькое. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Кроме того, сообщается, что на Купянском направлении 27 мая было зафиксировано две атаки захватчиков.