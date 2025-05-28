8 гражданских пострадали в результате атаки РФ на Харьковщину

28 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации в области после регулярных воздушных нападений со стороны российских захватчиков. По его словам, снова пострадали многие мирные жители.
Главные тезисы
- Враг снова повредил и разрушил объекты гражданской инфраструктуры в регионе.
- Армия РФ активно применяла по Харьковщине разные виды вооружения.
Россия продолжает терроризировать Харьковщину
Как отметил Олег Синегубов, в селе Васищево Харьковского района в результате обстрела пострадали 51-летний, 43-летний и 59-летний мужчины.
Кроме того, отмечено, что 4-летняя девочка получила острую реакцию на стресс.
Стоит также отметить, что в ночь на 28 мая СМИ сообщили о серии взрывов, которую было слышно в Харькове.
По словам Синегубова, всего за прошедшие сутки под удары армии РФ попали сразу 6 населенных пунктов Харьковской области.
Враг активно применял разные виды вооружения:
▪️ 1 КАБ;
▪️ 14 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️ 4 fpv-дроны.
Кроме того, сообщается, что на Купянском направлении 27 мая было зафиксировано две атаки захватчиков.
Украинские воины смогли заблокировать штурмовые действия противника в районе Загрызового.
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