8 цивільних постраждали внаслідок атаки РФ на Харківщину

28 травня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію в області після регулярних повітряних нападів з боку російських загарбників. За його словами, знову постраждали багато мирних мешканців.

Росія продовжує тероризувати Харківщину

Як зазначив Олег Синєгубов, у селі Васищеве Харківського району внаслідок обстрілу постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки.

Окрім того, вказано, що 4-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

Фото: synegubov/14557

У селі Есхар Чугуївського району через ворожу атаку постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки. Поширити

Варто також зазначити, що у ніч проти 28 травня ЗМІ повідомили про серію вибухів, яку було чути в Харкові.

За словами Синєгубова, загалом протягом минулої доби під удари армії РФ потрапили одразу 6 населених пунктів Харківської області.

Фото: synegubov/14557

Ворог активно застосовував різні види озброєння:

▪️ 1 КАБ;

▪️ 14 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️ 4 fpv-дрони.

На Харківському напрямку агресор дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке. Олег Синєгубов Глава Харківської ОВА

Окрім того, повідомляється, що на Куп’янському напрямку 27 травня було зафіксовано дві атаки загарбників.