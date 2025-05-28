8 цивільних постраждали внаслідок атаки РФ на Харківщину

28 травня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію в області після регулярних повітряних нападів з боку російських загарбників. За його словами, знову постраждали багато мирних мешканців.
Головні тези:
- Ворог знову пошкодив та зруйнував обʼєкти цивільної інфраструктури у регіоні.
- Армія РФ активно застосовувала по Харківщині різні види озброєння.
Росія продовжує тероризувати Харківщину
Як зазначив Олег Синєгубов, у селі Васищеве Харківського району внаслідок обстрілу постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки.
Окрім того, вказано, що 4-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.
Варто також зазначити, що у ніч проти 28 травня ЗМІ повідомили про серію вибухів, яку було чути в Харкові.
За словами Синєгубова, загалом протягом минулої доби під удари армії РФ потрапили одразу 6 населених пунктів Харківської області.
Ворог активно застосовував різні види озброєння:
▪️ 1 КАБ;
▪️ 14 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️ 4 fpv-дрони.
Окрім того, повідомляється, що на Куп’янському напрямку 27 травня було зафіксовано дві атаки загарбників.
Українські воїни змогли заблокувати штурмові дії противника у районі Загризового.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-