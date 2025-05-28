Украинские воины успешно поразили 9 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины атаковали девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 28 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.05.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 983 890 (+1 050) человек,

танков — 10 864 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 22 644 (+2) ед,

артиллерийских систем — 28 355 (+18) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 37 918 (+65) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 49 959 (+52) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ также сообщает, что в течение 27 мая российские захватчики нанесли один ракетный и 95 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 161 управляемую авиационную бомбу.

Более того, указано, что враг использовал для атак 2672 дронов-камикадзе и совершил 4566 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.