Українські воїни успішно уразили 9 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України атакували дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інших важливих об'єкти російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 28 травня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.05.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 983 890 (+1 050) осіб,

танків — 10 864 (+4) од,

бойових броньованих машин — 22 644 (+2) од,

артилерійських систем — 28 355 (+18) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 37 918 (+65) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 49 959 (+52) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що протягом 27 травня російські загарбники завдали одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 161 керовану авіаційну бомбу.

Ба більше, вказано, що ворог використав для атак 2672 дронів-камікадзе та здійснив 4566 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.