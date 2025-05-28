Українські воїни успішно уразили 9 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України атакували дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інших важливих об'єкти російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1190 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 216 боєзіткнень.
Втрати армії РФ станом на 28 травня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 983 890 (+1 050) осіб,
танків — 10 864 (+4) од,
бойових броньованих машин — 22 644 (+2) од,
артилерійських систем — 28 355 (+18) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 37 918 (+65) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 49 959 (+52) од.
Генштаб ЗСУ також повідомляє, що протягом 27 травня російські загарбники завдали одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 161 керовану авіаційну бомбу.
Ба більше, вказано, що ворог використав для атак 2672 дронів-камікадзе та здійснив 4566 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
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