В России похвастались готовностью меморандума насчет перемирия с Украиной

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что якобы беседовал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о последующих переговорах.
Главные тезисы
- Российская делегация предложила Украине заключить меморандум об урегулировании конфликта и готова обменяться документами
- Россия хвастается готовностью к обмену меморандумами в рамках переговоров по преодолению украинского кризиса
- Несмотря на обещания, Украина до сих пор не получила обещанный Россией “меморандум” после обмена пленными.
Россия хвастается окончанием работы над "меморандумом"
Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Медынского.
В частности, он заявляет, что РФ предложила Украине дату и место переговоров в ближайшие дни для обмена меморандумами по урегулированию.
Кроме того, спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что "РФ и Украина в Стамбуле договорились непосредственно обменяться документами с видением урегулирования, обсудить их на следующем раунде переговоров".
Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами меморандума вроде бы не было, добавила она.
Делегация РФ во главе с Мединским готова представить Украине меморандум по преодолению украинского кризиса в Стамбуле 2 июня, заявил одиозный министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
28 мая Зеленский заявил, что министр обороны Рустем Умеров контактировал с Мединским после обширного обмена пленными, о котором стороны договорились во время переговоров в Стамбуле, однако обещанного Москвой "меморандума" Украина так и не получила.
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