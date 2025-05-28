В России похвастались готовностью меморандума насчет перемирия с Украиной

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что якобы беседовал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о последующих переговорах.

Россия хвастается окончанием работы над "меморандумом"

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Медынского.

В частности, он заявляет, что РФ предложила Украине дату и место переговоров в ближайшие дни для обмена меморандумами по урегулированию.

Украинская сторона, по словам Мединского, "пошла совещаться", и РФ ждет ответа "как можно скорее". Поделиться

Кроме того, спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что "РФ и Украина в Стамбуле договорились непосредственно обменяться документами с видением урегулирования, обсудить их на следующем раунде переговоров".

Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами меморандума вроде бы не было, добавила она.

Делегация РФ во главе с Мединским готова представить Украине меморандум по преодолению украинского кризиса в Стамбуле 2 июня, заявил одиозный министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

28 мая Зеленский заявил, что министр обороны Рустем Умеров контактировал с Мединским после обширного обмена пленными, о котором стороны договорились во время переговоров в Стамбуле, однако обещанного Москвой "меморандума" Украина так и не получила.