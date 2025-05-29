"Не бачу готовності Путіна закінчити війну" — Зеленський про можливість перемир'я
Категорія
Україна
Дата публікації

"Не бачу готовності Путіна закінчити війну" — Зеленський про можливість перемир'я

Зеленський
Джерело:  RTL

Україна обов’язково отримає справедливий мир, але, напевно, це буде вже після завершення путінського правління в Росії. Однак важливо вже зараз робити кроки у цьому напрямку, починаючи з припинення вогню.

Головні тези:

  • Україна впевнено йде до справедливого миру, але це можливо лише після кінця режиму Путіна в Росії.
  • Потрібно робити кроки у напрямку миру, починаючи з припинення вогню як першого кроку до сталого перемир'я.
  • Путін та його оточення фокусуються на збереженні влади в Росії, що ускладнює переговори та можливість припинення війни.

Зеленський висловився про можливість перемир'я

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Справедливий мир буде обов’язково, напевно, він буде вже після Путіна. Але мир, який може початися з припинення вогню, а потім крок за кроком до сталого миру, може початися завтра.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами Зеленського, Путін та його оточення дивляться на світ із перспективи збереження влади в Росії.

Справедливість — думаю, її буде важко дочекатися. Вони (путінський режим — ред.) дивляться на світ із перспективи збереження влади в Росії, і ми мусимо це усвідомлювати. Путін тримається за свою посаду, це його захист, захист його життя, капіталу, бізнесу. Тому він чіпляється за це і працює з суспільством, радикалізуючи його націоналістичними ідеями "русского міра".

Він наголосив на тому, що наразі не видно готовності росіян до мирних переговорів та припинення війни.

Я поки не бачу готовності, бажання росіян зробити цей крок. Я не бачу готовності Путіна закінчити війну. Я цього не відчуваю, і ми не маємо достатнього тиску. Не залучено достатньо сили, щоб його змусити. Сьогодні сильні провідні держави ще не повністю залучені. США беруть участь, але не на 100%. Інші країни, як Китай чи держави глобального Півдня, тримаються осторонь. Це дозволяє Путіну віддаляти момент, коли війна має закінчитися.

Водночас він висловив переконання, що Сполучені Штати є "одною з тих країн, яка може поставити Росію на місце", враховуючи їх економічні, фінансові та військові потужності.

Також в інтерв’ю український лідер зазначив, що хотів би, щоб Німеччина також була присутня за столом потенційних мирних переговорів з припинення війни РФ проти України.

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