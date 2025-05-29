"Не бачу готовності Путіна закінчити війну" — Зеленський про можливість перемир'я

Україна обов’язково отримає справедливий мир, але, напевно, це буде вже після завершення путінського правління в Росії. Однак важливо вже зараз робити кроки у цьому напрямку, починаючи з припинення вогню.

Зеленський висловився про можливість перемир'я

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Справедливий мир буде обов’язково, напевно, він буде вже після Путіна. Але мир, який може початися з припинення вогню, а потім крок за кроком до сталого миру, може початися завтра. Володимир Зеленський Президент України

За словами Зеленського, Путін та його оточення дивляться на світ із перспективи збереження влади в Росії.

Справедливість — думаю, її буде важко дочекатися. Вони (путінський режим — ред.) дивляться на світ із перспективи збереження влади в Росії, і ми мусимо це усвідомлювати. Путін тримається за свою посаду, це його захист, захист його життя, капіталу, бізнесу. Тому він чіпляється за це і працює з суспільством, радикалізуючи його націоналістичними ідеями "русского міра". Поширити

Він наголосив на тому, що наразі не видно готовності росіян до мирних переговорів та припинення війни.

Я поки не бачу готовності, бажання росіян зробити цей крок. Я не бачу готовності Путіна закінчити війну. Я цього не відчуваю, і ми не маємо достатнього тиску. Не залучено достатньо сили, щоб його змусити. Сьогодні сильні провідні держави ще не повністю залучені. США беруть участь, але не на 100%. Інші країни, як Китай чи держави глобального Півдня, тримаються осторонь. Це дозволяє Путіну віддаляти момент, коли війна має закінчитися.

Водночас він висловив переконання, що Сполучені Штати є "одною з тих країн, яка може поставити Росію на місце", враховуючи їх економічні, фінансові та військові потужності.