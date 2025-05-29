"Не бачу готовності Путіна закінчити війну" — Зеленський про можливість перемир'я

Україна обов’язково отримає справедливий мир, але, напевно, це буде вже після завершення путінського правління в Росії. Однак важливо вже зараз робити кроки у цьому напрямку, починаючи з припинення вогню.
Головні тези:
- Україна впевнено йде до справедливого миру, але це можливо лише після кінця режиму Путіна в Росії.
- Потрібно робити кроки у напрямку миру, починаючи з припинення вогню як першого кроку до сталого перемир'я.
- Путін та його оточення фокусуються на збереженні влади в Росії, що ускладнює переговори та можливість припинення війни.
Зеленський висловився про можливість перемир'я
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, Путін та його оточення дивляться на світ із перспективи збереження влади в Росії.
Він наголосив на тому, що наразі не видно готовності росіян до мирних переговорів та припинення війни.
Я поки не бачу готовності, бажання росіян зробити цей крок. Я не бачу готовності Путіна закінчити війну. Я цього не відчуваю, і ми не маємо достатнього тиску. Не залучено достатньо сили, щоб його змусити. Сьогодні сильні провідні держави ще не повністю залучені. США беруть участь, але не на 100%. Інші країни, як Китай чи держави глобального Півдня, тримаються осторонь. Це дозволяє Путіну віддаляти момент, коли війна має закінчитися.
Водночас він висловив переконання, що Сполучені Штати є "одною з тих країн, яка може поставити Росію на місце", враховуючи їх економічні, фінансові та військові потужності.
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