"Не вижу готовности Путина закончить войну" — Зеленский о возможности перемирия
Категория
Украина
Дата публикации

"Не вижу готовности Путина закончить войну" — Зеленский о возможности перемирия

Зеленский
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Источник:  RTL

Украина обязательно получит справедливый мир, но наверняка это будет уже после завершения путинского правления в России. Однако важно уже сейчас делать шаги в этом направлении, начиная с прекращения огня.

Главные тезисы

  • Украина обязательно получит справедливый мир, но, вероятно, это произойдет после конца путинского правления в России.
  • Путин и его окружение фокусируются на сохранении власти в России, что мешает переговорам и прекращению войны.
  • Зеленский подчеркнул важность начать шаги в направлении мира, начиная с прекращения огня как первого шага к устойчивому перемирию.

Зеленский высказался о возможности перемирия

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Справедливый мир обязательно будет, наверное, он будет уже после Путина. Но мир, который может начаться с прекращения огня, а затем шаг за шагом к установившемуся миру, может начаться завтра.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам Зеленского, Путин и его окружение смотрят на мир с точки зрения сохранения власти в России.

Справедливость, думаю, ее будет трудно дождаться. Они (путинский режим — ред.) смотрят на мир с точки зрения сохранения власти в России, и мы должны это осознавать. Путин держится за свой пост, это его защита, защита его жизни, капитала, бизнеса. Поэтому он цепляется за это и работает с обществом, радикализуя его националистическими идеями "русского мира".

Он отметил, что пока не видна готовность россиян к мирным переговорам и прекращение войны.

Я пока не вижу готовности, желания россиян сделать этот шаг. Я не вижу готовности Путина окончить войну. Я этого не чувствую, и у нас нет достаточного давления. Не привлечено достаточно силы, чтобы его заставить. Сегодня сильные ведущие государства еще не полностью вовлечены. США участвуют, но не на 100%. Другие страны, как Китай или государства глобального Юга, держатся в стороне. Это позволяет Путину удалять момент, когда война должна закончиться.

В то же время он убежден, что Соединенные Штаты являются "одной из тех стран, которая может поставить Россию на место", учитывая их экономические, финансовые и военные мощности.

Также в интервью украинский лидер отметил, что хотел бы, чтобы Германия присутствовала за столом потенциальных мирных переговоров по прекращению войны РФ против Украины.

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