"Не вижу готовности Путина закончить войну" — Зеленский о возможности перемирия

Украина обязательно получит справедливый мир, но наверняка это будет уже после завершения путинского правления в России. Однако важно уже сейчас делать шаги в этом направлении, начиная с прекращения огня.
Главные тезисы
- Украина обязательно получит справедливый мир, но, вероятно, это произойдет после конца путинского правления в России.
- Путин и его окружение фокусируются на сохранении власти в России, что мешает переговорам и прекращению войны.
- Зеленский подчеркнул важность начать шаги в направлении мира, начиная с прекращения огня как первого шага к устойчивому перемирию.
Зеленский высказался о возможности перемирия
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, Путин и его окружение смотрят на мир с точки зрения сохранения власти в России.
Он отметил, что пока не видна готовность россиян к мирным переговорам и прекращение войны.
Я пока не вижу готовности, желания россиян сделать этот шаг. Я не вижу готовности Путина окончить войну. Я этого не чувствую, и у нас нет достаточного давления. Не привлечено достаточно силы, чтобы его заставить. Сегодня сильные ведущие государства еще не полностью вовлечены. США участвуют, но не на 100%. Другие страны, как Китай или государства глобального Юга, держатся в стороне. Это позволяет Путину удалять момент, когда война должна закончиться.
В то же время он убежден, что Соединенные Штаты являются "одной из тех стран, которая может поставить Россию на место", учитывая их экономические, финансовые и военные мощности.
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