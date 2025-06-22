Повітряний напад РФ на Україну. Як відпрацювала ППО

Протягом ночі 21-22 червня Росія здійснювала атаки двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей, зенітною керованою ракетою С-300 із ТОТ Донецької області та 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- Ворожі цілі збивали на півночі, сході та півдні країни.
- Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях.
Нова атака РФ на Україну — що відомо
Новий повітряний напад противник здійснював із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія.
Що важливо розуміти, новий напрямок удару — Чернігівщина.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-