Повітряний напад РФ на Україну. Як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряний напад РФ на Україну. Як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - що відомо

Протягом ночі 21-22 червня Росія здійснювала атаки двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей, зенітною керованою ракетою С-300 із ТОТ Донецької області та 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Головні тези:

  • Ворожі цілі збивали на півночі, сході та півдні країни.
  • Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях.

Нова атака РФ на Україну — що відомо

Новий повітряний напад противник здійснював із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

Що важливо розуміти, новий напрямок удару — Чернігівщина.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 28 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 18 — збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Окрім того, вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають захисники українського неба.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Ресурси вичерпані". Глава Центробанку РФ визнала катастрофічна проблеми
Росія зіткнулася з новою серйозною проблемою
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ прогнозують активізацію російських штурмів на південних напрямках — коли саме
ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна брехливо заявили про стратегічну перевагу Росії у війні проти України
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?