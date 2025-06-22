Повітряний напад РФ на Україну. Як відпрацювала ППО

Протягом ночі 21-22 червня Росія здійснювала атаки двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей, зенітною керованою ракетою С-300 із ТОТ Донецької області та 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Нова атака РФ на Україну — що відомо

Новий повітряний напад противник здійснював із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

Що важливо розуміти, новий напрямок удару — Чернігівщина.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 28 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 18 — збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Поширити

Окрім того, вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.