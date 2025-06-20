У ЗСУ прогнозують активізацію російських штурмів на південних напрямках — коли саме

На південному напрямку наразі відбувається не дуже багато бойових зіткнень, однак спостерігається перегрупування ворога та його підготовка до активізації бойових дій вже за кілька днів.

Росія готує наступ на півдні України

Про це в телеефірі розповів Владислав Волошин.

На півдні ситуація залишається складною, проте Сили оборони півдня її контролюють. За минулу добу на запорізьких напрямках, а це, зокрема, Гуляйпільський і Оріхівський, відбулось не так багато бойових зіткнень, проте противник завдав авіаційних ударів, здійснив обстріли з артилерії, а також часто застосовував удари дронами-камікадзе. Владислав Волошин Речник Сил оборони Півдня України

Крім того, на ще одному південному напрямку — це Херсонський, чи Придніпровський, напрямок — противник також один раз безуспішно намагався штурмувати наші позиції і здійснював обстріли самого Херсона і прилеглих до правого берега територіальних громад з артилерії, а також застосовував дрони-камікадзе.

За його словами, ворог нині проводить перегрупування сил і засобів, здійснює розвідувальні заходи та проводить логістичне забезпечення.

Все говорить про те, що незабаром — за декілька днів — він знову розпочне активізацію штурмових дій.

Коментуючи питання щодо ситуації на островах, Волошин відзначив, що вона доволі непроста, оскільки противник намагається форсувати їх непомітно для Сил оборони.

Ситуація зараз на островах дійсно доволі непроста, бо ворог, користуючись тим, що дуже розгалужена і велика система цих островів, намагається непомітно здійснити форсування, переправу на один з островів — і це, зокрема в південній частині цієї острівної зони, острови Козулиський, Нестрига, Бугас, Забич — і намагається захопити там певний плацдарм. Проте ми його туди не пускаємо, знищуємо, і навіть всі його найменші спроби є невдалими. Поширити

Він також зауважив, що росіяни, як і раніше, намагаються підійти до Антонівських мостів, де найвужче місце переправи через Дніпро, однак Сили оборони України не дають їм наближатись.

За інформацією речника, ворог так само як і Сили оборони, мінує підходи до берега тимчасово окупованої частини півдня України, побоюючись, що українські захисники захоплять плацдарм.

На жаль, росіяни дуже бояться того, що Сили оборони України здійснять таку операцію, яка була півтора року тому в Кринках, і також візьмуть плацдарм, захоплять плацдарм на лівому березі. Тому окупанти проводять на декількох ділянках, де зосереджують свої сили і засоби, інженерне обладнання цих місць. Вони посилили заходи щодо того, як обороняти і охороняти ці місця. Крім того, вони постійно проводять, скажімо, такі тренування і заняття по відбиттю нашого форсування.

Він додав, що на Кінбурнській, Тендрівській косах противник кілька днів тому посилив свій гарнізон, перекинув туди артилерійські і протитанкові засоби, оскільки боїться, що Сили оборони здійснять форсування і захоплення цього плацдарму.