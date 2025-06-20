У ВСУ прогнозируют активизацию российских штурмов на южных направлениях — когда именно

На южном направлении происходит не очень много боевых столкновений, однако наблюдается перегруппировка врага и его подготовка к активизации боевых действий уже через несколько дней.

Россия готовит наступление на юге Украины

Об этом в телеэфире рассказал Владислав Волошин.

На юге ситуация остается сложной, однако Силы обороны юга ее контролируют. За прошедшие сутки на запорожских направлениях, а это, в частности, Гуляйпольское и Орехивское, произошло не так много боевых столкновений, однако противник нанес авиационных ударов, совершил обстрелы из артиллерии, а также часто применял удары дронами-камикадзе. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга Украины

Кроме того, на еще одном южном направлении — это Херсонское, или Приднепровское направление — противник также однажды безуспешно пытался штурмовать наши позиции и совершал обстрелы самого Херсона и прилегающих к правому берегу территориальных общин из артиллерии, а также применял дроны-камикадзе.

По его словам, враг сейчас проводит перегруппировку сил и средств, осуществляет разведывательные мероприятия и проводит логистическое обеспечение.

Все говорит о том, что вскоре — через несколько дней — он снова приступит к активизации штурмовых действий.

Комментируя вопрос о ситуации на островах, Волошин отметил, что она достаточно непростая, поскольку противник пытается форсировать их незаметно для Сил обороны.

Ситуация сейчас на островах действительно довольно непростая, потому что враг, пользуясь тем, что очень разветвленная и большая система этих островов, пытается незаметно осуществить форсирование, переправу на один из островов — и это, в частности, в южной части этой островной зоны, острова Козулиский, Нестрига, Бугас, Забыч — и пытается. Однако мы его туда не пускаем, уничтожаем, и даже все его малейшие попытки неудачны. Поделиться

Он также отметил, что россияне по-прежнему пытаются подойти к Антоновским мостам, где самое узкое место переправы через Днепр, однако Силы обороны Украины не дают им приближаться.

По информации представителя, враг так же как и Силы обороны, минует подходы к берегу временно оккупированной части юга Украины, опасаясь, что украинские защитники захватят плацдарм.

К сожалению, россияне очень боятся того, что Силы обороны Украины проведут такую операцию, которая была полтора года назад в Крынках, и также возьмут плацдарм, захватят плацдарм на левом берегу. Поэтому оккупанты проводят на нескольких участках, где сосредотачивают свои силы и средства, инженерное оборудование этих мест. Они ужесточили меры по тому, как защищать и охранять эти места. Кроме того, они постоянно проводят, скажем, такие тренировки и занятия по отражению нашего форсирования.

Он добавил, что на Кинбурнской, Тендровской косах противник несколько дней назад усилил свой гарнизон, опрокинул туда артиллерийские и противотанковые средства, поскольку боится, что Силы обороны совершат форсирование и захват этого плацдарма.