У ВСУ прогнозируют активизацию российских штурмов на южных направлениях — когда именно

На южном направлении происходит не очень много боевых столкновений, однако наблюдается перегруппировка врага и его подготовка к активизации боевых действий уже через несколько дней.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины готовятся к возможной активизации российских штурмов на южных направлениях.
- Противник осуществляет перегруппировку сил и средств, использует авиационные удары, артиллерию и дроны-камикадзе на запорожских и Херсонских направлениях.
- Владислав Волошин подчеркивает контроль Сил обороны над ситуацией на южных направлениях, несмотря на попытки врага форсировать боевые действия.
Россия готовит наступление на юге Украины
Об этом в телеэфире рассказал Владислав Волошин.
Кроме того, на еще одном южном направлении — это Херсонское, или Приднепровское направление — противник также однажды безуспешно пытался штурмовать наши позиции и совершал обстрелы самого Херсона и прилегающих к правому берегу территориальных общин из артиллерии, а также применял дроны-камикадзе.
По его словам, враг сейчас проводит перегруппировку сил и средств, осуществляет разведывательные мероприятия и проводит логистическое обеспечение.
Все говорит о том, что вскоре — через несколько дней — он снова приступит к активизации штурмовых действий.
Комментируя вопрос о ситуации на островах, Волошин отметил, что она достаточно непростая, поскольку противник пытается форсировать их незаметно для Сил обороны.
Он также отметил, что россияне по-прежнему пытаются подойти к Антоновским мостам, где самое узкое место переправы через Днепр, однако Силы обороны Украины не дают им приближаться.
По информации представителя, враг так же как и Силы обороны, минует подходы к берегу временно оккупированной части юга Украины, опасаясь, что украинские защитники захватят плацдарм.
К сожалению, россияне очень боятся того, что Силы обороны Украины проведут такую операцию, которая была полтора года назад в Крынках, и также возьмут плацдарм, захватят плацдарм на левом берегу. Поэтому оккупанты проводят на нескольких участках, где сосредотачивают свои силы и средства, инженерное оборудование этих мест. Они ужесточили меры по тому, как защищать и охранять эти места. Кроме того, они постоянно проводят, скажем, такие тренировки и занятия по отражению нашего форсирования.
Он добавил, что на Кинбурнской, Тендровской косах противник несколько дней назад усилил свой гарнизон, опрокинул туда артиллерийские и противотанковые средства, поскольку боится, что Силы обороны совершат форсирование и захват этого плацдарма.
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