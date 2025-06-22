Россияне убили 2 и ранили 13 человек в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне убили 2 и ранили 13 человек в Донецкой области

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Что известно о ситуации в Донецкой области
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В течение 21 июня российские захватчики убили двух жителей Донецкой области: в Славянске и Константиновке. Кроме того, сообщается, что еще 13 человек в области за сутки получили ранения.

Главные тезисы

  • Армия РФ нанесла новый удар по Славянску, в результате чего погиб 17-летний парень.
  • Российские захватчики сознательно целятся в гражданские объекты, продолжая террор против мирных украинцев.

Что известно о ситуации в Донецкой области

О ситуации в области рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, в ночь на 22 июня армия РФ нанесла новый удар по Славянску.

Согласно последним данным, в результате обстрела погиб 17-летний парень, еще три человека получили ранения.

Под удары врага попали десятки объектов гражданской инфраструктуры.

В Славянске погиб 17-летний парень, три человека ранены. Повреждены 32 частных дома, 2 админздания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

Он также обращает внимание на то, что российские захватчики сознательно целятся в гражданские объекты, продолжая террор против местного населения.

Следует также отметить, что еще 13 человек в области за сутки получили ранения.

В частности, трое в Славянске, по двое в Константиновке, Покровске, Семеновке и Константиновке и еще по одному в Белокузьминовке и Ильиновке.

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