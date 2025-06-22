Россияне убили 2 и ранили 13 человек в Донецкой области

В течение 21 июня российские захватчики убили двух жителей Донецкой области: в Славянске и Константиновке. Кроме того, сообщается, что еще 13 человек в области за сутки получили ранения.
Главные тезисы
- Армия РФ нанесла новый удар по Славянску, в результате чего погиб 17-летний парень.
- Российские захватчики сознательно целятся в гражданские объекты, продолжая террор против мирных украинцев.
Что известно о ситуации в Донецкой области
О ситуации в области рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По его словам, в ночь на 22 июня армия РФ нанесла новый удар по Славянску.
Согласно последним данным, в результате обстрела погиб 17-летний парень, еще три человека получили ранения.
Под удары врага попали десятки объектов гражданской инфраструктуры.
Он также обращает внимание на то, что российские захватчики сознательно целятся в гражданские объекты, продолжая террор против местного населения.
Следует также отметить, что еще 13 человек в области за сутки получили ранения.
В частности, трое в Славянске, по двое в Константиновке, Покровске, Семеновке и Константиновке и еще по одному в Белокузьминовке и Ильиновке.
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