Планируется ли отключение света в Украине — заявление министра энергетики

Глава Министерства энергетики Герман Галущенко официально подтвердил, что в Украине не будут отключать свет зимой, если текущая ситуация в энергетике не будет кардинально меняться.
Главные тезисы
- Только массированные удары по энергосистеме могут привести к новым ограничениям в снабжении электроэнергией.
- Атомная генерация во время отопительного сезона будет основным источником электроэнергии в Украине.
К чему готовиться украинцам
С заявлением на этот счет Герман Галущенко выступил во время своего выступления в Верховной Раде Украины.
Несмотря на это, по его словам, возобновление массированных ударов может привести к новым ограничениям в поставках электроэнергии.
Что важно понимать, в течение 2024 года страна-агрессорка РФ совершила 33 массированных удара по энергосистеме Украины, применив для этого тысячи дронов и ракет.
Герман Галущенко также предупредил, что основную нагрузку во время отопительного сезона будет нести атомная генерация, в пиковые моменты генерирующая до 60% всей электроэнергии.
Как отметил Министр, ремонты на АЭС спланировали таким образом, чтобы зимой все девять блоков, действующих на подконтрольной Киеву территории, работали полным составом.
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