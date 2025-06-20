Планируется ли отключение света в Украине — заявление министра энергетики

Глава Министерства энергетики Герман Галущенко официально подтвердил, что в Украине не будут отключать свет зимой, если текущая ситуация в энергетике не будет кардинально меняться.

К чему готовиться украинцам

С заявлением на этот счет Герман Галущенко выступил во время своего выступления в Верховной Раде Украины.

При прохождении следующего отопительного сезона мы не видим вообще рисков ограничений при сегодняшней ситуации в энергетике. Герман Галущенко Глава Министерства энергетики Украины

Несмотря на это, по его словам, возобновление массированных ударов может привести к новым ограничениям в поставках электроэнергии.

Что важно понимать, в течение 2024 года страна-агрессорка РФ совершила 33 массированных удара по энергосистеме Украины, применив для этого тысячи дронов и ракет.

Герман Галущенко также предупредил, что основную нагрузку во время отопительного сезона будет нести атомная генерация, в пиковые моменты генерирующая до 60% всей электроэнергии.