Россия может уменьшить количество дроновых атак на Украину

Согласно данным эстонских разведчиков, количество российских дроновых атак на мирные города и села Украины может сократиться из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Россия столкнулась с новой проблемой

С заявлением по этому поводу выступил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Анализируя текущее течение событий в войне, Кивисельг подчеркнул, что со стороны страны-агрессорки России просматривается определенная закономерность.

Обычно Россия использует в среднем 150 ударных дронов в день, но атаки осуществляются сериями: в течение 4–5 дней запускается по 60–70 дронов, после чего накопленные силы используются для масштабного удара — одновременного запуска 350–450 дронов. Поделиться

Что важно понимать, схожая тактика применяется к использованию ракет — как крылатых, так и баллистических.

Разведка Эстонии обращает внимание на то, что страна-агрессорка РФ все чаще прибегает не к прицельным атакам по одному объекту, а к рассеянным ударам по разным целям.

По словам Антса Кивисельга, союзники Киева не имеют права игнорировать новую реальность войны: если раньше атаки на гражданскую инфраструктуру Украины были единичными, то теперь они стали системными.