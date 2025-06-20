Россия может уменьшить количество дроновых атак на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Россия может уменьшить количество дроновых атак на Украину

Россия столкнулась с новой проблемой
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Источник:  ERR

Согласно данным эстонских разведчиков, количество российских дроновых атак на мирные города и села Украины может сократиться из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Россия использует тактику запуска ударных дронов сериями, а также производит масштабные атаки, накопив ресурсы.
  • Разведка Эстонии обращает внимание на новую реальность войны.

Россия столкнулась с новой проблемой

С заявлением по этому поводу выступил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Анализируя текущее течение событий в войне, Кивисельг подчеркнул, что со стороны страны-агрессорки России просматривается определенная закономерность.

Обычно Россия использует в среднем 150 ударных дронов в день, но атаки осуществляются сериями: в течение 4–5 дней запускается по 60–70 дронов, после чего накопленные силы используются для масштабного удара — одновременного запуска 350–450 дронов.

Что важно понимать, схожая тактика применяется к использованию ракет — как крылатых, так и баллистических.

Разведка Эстонии обращает внимание на то, что страна-агрессорка РФ все чаще прибегает не к прицельным атакам по одному объекту, а к рассеянным ударам по разным целям.

По словам Антса Кивисельга, союзники Киева не имеют права игнорировать новую реальность войны: если раньше атаки на гражданскую инфраструктуру Украины были единичными, то теперь они стали системными.

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