Россия может уменьшить количество дроновых атак на Украину

Согласно данным эстонских разведчиков, количество российских дроновых атак на мирные города и села Украины может сократиться из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Россия использует тактику запуска ударных дронов сериями, а также производит масштабные атаки, накопив ресурсы.
- Разведка Эстонии обращает внимание на новую реальность войны.
Россия столкнулась с новой проблемой
С заявлением по этому поводу выступил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.
Анализируя текущее течение событий в войне, Кивисельг подчеркнул, что со стороны страны-агрессорки России просматривается определенная закономерность.
Что важно понимать, схожая тактика применяется к использованию ракет — как крылатых, так и баллистических.
Разведка Эстонии обращает внимание на то, что страна-агрессорка РФ все чаще прибегает не к прицельным атакам по одному объекту, а к рассеянным ударам по разным целям.
По словам Антса Кивисельга, союзники Киева не имеют права игнорировать новую реальность войны: если раньше атаки на гражданскую инфраструктуру Украины были единичными, то теперь они стали системными.
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