Война на Ближнем Востоке. Германия боится последствий для Украины

Шеф немецкой дипломатии Иоганн Вадефуль обеспокоен тем фактом, что военные действия между Израилем и Ираном отвлекают внимание от войны России против Украины. На этом фоне он отметил, что официальный Берлин не изменил своих приоритетов и продолжает активно помогать Киеву.
Главные тезисы
- Запад должен усиливать давление на Путина, чтобы усадить его за стол переговоров.
- Европейцы настроены решительно, но также важна поддержка США.
Германия просит мир не забывать об Украине
Журналисты поинтересовались у главы МИД ФРГ, волнует ли его снижение внимания к российско-украинской войне из-за конфликта на Ближнем Востоке.
По убеждению немецкого дипломата, чем последовательнее будет политика союзников Украины по отношению к РФ, тем выше вероятность, что диктатор Путин согласится на переговоры.
Иоганн Вадефуль подчеркнул, что на этом пути нельзя прекращать военную поддержку ВСУ.
Несмотря на это, министр не хотел отвечать на вопрос, ожидает ли он нового наступления России в Украине этим летом.
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