Почему Путин не вступился за Иран — данные инсайдеров

Издание The New York Times пришло к выводу, что российский диктатор Владимир Путин стремительно теряет свое влияние на Ближнем Востоке. Тот факт, что он не вступился за Иран, лишь усугубляет эту проблему для Кремля.

Путин предал еще одного союзника

Журналисты обращают внимание на то, что именно Иран помог России дронами-камикадзе "Шахед" в первый год его вторжения в Украину.

Кроме того, он поспособствовал строительству сверхважного завода по производству этих беспилотников на территории РФ.

Нельзя также игнорировать тот факт, что в 2025 году военное сотрудничество Москвы и Тегерана укрепил договор о стратегическом партнерстве.

Прошло всего 5 месяцев после подписания этого договора, и правительство Ирана столкнулось с серьезной угрозой своему правлению со стороны Израиля. И Россия кроме телефонных звонков и осуждающих заявлений нигде не проявляет себя. Поделиться

По словам инсайдеров, частично нежелание Путина оказывать важную помощь Ирану связано с тем, что российские военные силы скованы в Украине.

Кроме того, Кремль действительно опасается столкновения с США и Израилем в случае помощи иранцам.

Путин не только хочет улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом, но также не хочет, чтобы Иран получил ядерное оружие.