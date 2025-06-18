Почему Путин не вступился за Иран — данные инсайдеров
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Почему Путин не вступился за Иран — данные инсайдеров

Путин предал еще одного союзника
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Источник:  The New York Times

Издание The New York Times пришло к выводу, что российский диктатор Владимир Путин стремительно теряет свое влияние на Ближнем Востоке. Тот факт, что он не вступился за Иран, лишь усугубляет эту проблему для Кремля.

Главные тезисы

  • Россия не оказала Ирану важную поддержку, поскольку боится реакции США и Израиля.
  • Путин хочет поддержать стабильность в отношениях с Трампом, а также помешать Ирану получить ядерное оружие.

Путин предал еще одного союзника

Журналисты обращают внимание на то, что именно Иран помог России дронами-камикадзе "Шахед" в первый год его вторжения в Украину.

Кроме того, он поспособствовал строительству сверхважного завода по производству этих беспилотников на территории РФ.

Нельзя также игнорировать тот факт, что в 2025 году военное сотрудничество Москвы и Тегерана укрепил договор о стратегическом партнерстве.

Прошло всего 5 месяцев после подписания этого договора, и правительство Ирана столкнулось с серьезной угрозой своему правлению со стороны Израиля. И Россия кроме телефонных звонков и осуждающих заявлений нигде не проявляет себя.

По словам инсайдеров, частично нежелание Путина оказывать важную помощь Ирану связано с тем, что российские военные силы скованы в Украине.

Кроме того, Кремль действительно опасается столкновения с США и Израилем в случае помощи иранцам.

Путин не только хочет улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом, но также не хочет, чтобы Иран получил ядерное оружие.

Россия также выигрывает от скачка цен на нефть после начала атаки.

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