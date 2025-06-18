Почему Путин не вступился за Иран — данные инсайдеров

Издание The New York Times пришло к выводу, что российский диктатор Владимир Путин стремительно теряет свое влияние на Ближнем Востоке. Тот факт, что он не вступился за Иран, лишь усугубляет эту проблему для Кремля.
Главные тезисы
- Россия не оказала Ирану важную поддержку, поскольку боится реакции США и Израиля.
- Путин хочет поддержать стабильность в отношениях с Трампом, а также помешать Ирану получить ядерное оружие.
Путин предал еще одного союзника
Журналисты обращают внимание на то, что именно Иран помог России дронами-камикадзе "Шахед" в первый год его вторжения в Украину.
Кроме того, он поспособствовал строительству сверхважного завода по производству этих беспилотников на территории РФ.
Нельзя также игнорировать тот факт, что в 2025 году военное сотрудничество Москвы и Тегерана укрепил договор о стратегическом партнерстве.
По словам инсайдеров, частично нежелание Путина оказывать важную помощь Ирану связано с тем, что российские военные силы скованы в Украине.
Кроме того, Кремль действительно опасается столкновения с США и Израилем в случае помощи иранцам.
Путин не только хочет улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом, но также не хочет, чтобы Иран получил ядерное оружие.
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