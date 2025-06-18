Чому Путін не заступився за Іран — дані інсайдерів
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Чому Путін не заступився за Іран — дані інсайдерів

Путін зрадив ще одного союзника
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Джерело:  The New York Times

Видання The New York Times дійшло висновку, що російський диктатор Володимир Путін стрімко втрачає свій вплив на Близькому Сході. Той факт, що він не заступився за Іран, лише поглиблює цю проблему для Кремля.

Головні тези:

  • Росія не надала Ірану важливу підтримку, оскільки боїться реакції США та Ізраїля.
  • Путін бажає підтримати стабільність у відносинах з Трампом, а також завадити Ірану отримати ядерну зброю.

Путін зрадив ще одного союзника

Журналісти звертають увагу на те, що саме Іран допоміг Росії дронами-камікадзе "Шахед" у перший рік його вторгнення в Україну.

Окрім того, він посприяв будівництву надважливого заводу із виробництва цих безпілотників на території РФ.

Не можна також ігнорувати той факт, що в 2025 році військову співпрацю Москви і Тегерана зміцнив договір про стратегічне партнерство.

Минуло лише 5 місяців після підписання цього договору, і уряд Ірану зіткнувся із серйозною загрозою своєму правлінню з боку Ізраїлю. І Росія, крім телефонних дзвінків і засуджувальних заяв, ніде не проявляє себе.

За словами інсайдерів, частково небажання Путіна надавати важливу допомогу Ірану пов'язане з тим, що російські військові сили скуті в Україні.

Окрім того, Кремль дійсно боїться зіткнення зі США та Ізраїлем у разі допомоги іранцям.

Путін не лише хоче поліпшити відносини з президентом США Дональдом Трампом, а й також не бажає, щоб Іран отримав ядерну зброю.

Росія також виграє від стрибка цін на нафту після початку атаки.

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