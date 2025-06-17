ЦАХАЛ заявив про ліквідацію нового начальника Генштабу ЗС Ірану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що під час нічних авіаударів по Ірану було ліквідовано нового начальника Генштабу іранських збройних сил Алі Шадмані, призначеного лише кілька днів тому після ліквідації його попередника.

Ізраїль ліквідував ще одного іранського топгенерала

Високопоставлений іранський генерал-майор Алі Шадмані був призначений на цю посаду після того, як його попередник генерал-майор Голам Алі Рашид загинув під час перших ударів Ізраїлю по Ірану 13 червня.

Шадмані лише близько чотирьох днів очолював Центральний штаб Хатам-аль-Анбія, також відомий як військове командування Ірану з надзвичайних ситуацій.

Голам Алі Рашид

ЦАХАЛ заявляє, що Шадмані був де-факто найвищим військовим командиром Ірану, «начальником військового штабу», і вважався найближчим військовим керівником до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Він командував як КВІР, так і іранськими збройними силами.

Військові стверджують, що під командуванням Шадмані центральний штаб Хатам-аль-Анбія «відповідав за управління бойовими операціями» і «мав безпосередній вплив на наступальні плани Ірану, спрямовані проти Держави Ізраїль».

За даними ЦАХАЛу, Шадмані раніше обіймав посаду заступника штабу Хатам-аль-Анбія і начальника оперативного управління збройних сил Ірану. Поширити

Сьогодні Іран знову атакував Ізраїль балістичними ракетами.

За даними медіа, поблизу Тель-Авіва зафіксовані пожежі та густий дим, що видно на відео, які публікують у соцмережах.

За попередніми оцінками армії оборони Ізраїлю, під час атаки Ірану по Ізраїлю було випущено близько 20 балістичних ракет.