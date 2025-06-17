ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового начальника Генштаба ВС Ирана
Категория
Мир
Дата публикации

ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового начальника Генштаба ВС Ирана

ЦАХАЛ
Читати українською
Источник:  The Times of Israel

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что во время ночных авиаударов по Ирану был ликвидирован новый начальник Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани, назначенный лишь несколько дней назад после ликвидации его предшественника.

Главные тезисы

  • ЦАХАЛ провел ночные авиаудары по Ирану, в результате чего был ликвидирован новый начальник Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани.
  • Али Шадмани был де-факто самым высоким военным командиром Ирана и считался ближайшим военным руководителем верховного лидера страны.

Израиль ликвидировал еще одного иранского топ-генерала

Высокопоставленный иранский генерал-майор Али Шадмани был назначен на этот пост после того, как его предшественник генерал-майор Голам Али Рашид погиб во время первых ударов Израиля по Ирану 13 июня.

Шадмани всего около четырех дней возглавлял Центральный штаб Хатам-аль-Анбия, также известный как военное командование Ирана по чрезвычайным ситуациям.

Голам Али Рашид

ЦАХАЛ заявляет, что Шадмани был де-факто самым высоким военным командиром Ирана, «начальником военного штаба», и считался ближайшим военным руководителем верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Он командовал как КСИР, так и иранскими вооруженными силами.

Военные утверждают, что под командованием Шадмани центральный штаб Хатам-аль-Анбия "отвечал за управление боевыми операциями" и "оказал непосредственное влияние на наступательные планы Ирана, направленные против Государства Израиль".

По данным ЦАХАЛа, Шадмани ранее занимал должность заместителя штаба Хатам-аль-Анбия и начальника оперативного управления вооруженных сил Ирана.

Сегодня Иран снова атаковал Израиль баллистическими ракетами.

По данным медиа, вблизи Тель-Авива зафиксированы пожары и густой дым, который виден на видео, публикуемых в соцсетях.

По предварительным оценкам армии обороны Израиля, в ходе атаки Ирана по Израилю было выпущено около 20 баллистических ракет.

Также стало известно, что ракета попала в парковку в центральном Израиле, нанеся повреждения и поджег пустой автобус.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль нанес удар по ядерному объекту вблизи Исфагана в Иране
Иран
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Иран массированно атаковал Израиль баллистическими ракетами — видео
Иран массированно атаковал Израиль баллистическими ракетами — видео
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль заявил о новых ударах по Ирану — атакованы 150 целей
Тегеран

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?