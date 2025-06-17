ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового начальника Генштаба ВС Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что во время ночных авиаударов по Ирану был ликвидирован новый начальник Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани, назначенный лишь несколько дней назад после ликвидации его предшественника.

Израиль ликвидировал еще одного иранского топ-генерала

Высокопоставленный иранский генерал-майор Али Шадмани был назначен на этот пост после того, как его предшественник генерал-майор Голам Али Рашид погиб во время первых ударов Израиля по Ирану 13 июня.

Шадмани всего около четырех дней возглавлял Центральный штаб Хатам-аль-Анбия, также известный как военное командование Ирана по чрезвычайным ситуациям.

Голам Али Рашид

ЦАХАЛ заявляет, что Шадмани был де-факто самым высоким военным командиром Ирана, «начальником военного штаба», и считался ближайшим военным руководителем верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Он командовал как КСИР, так и иранскими вооруженными силами.

Военные утверждают, что под командованием Шадмани центральный штаб Хатам-аль-Анбия "отвечал за управление боевыми операциями" и "оказал непосредственное влияние на наступательные планы Ирана, направленные против Государства Израиль".

По данным ЦАХАЛа, Шадмани ранее занимал должность заместителя штаба Хатам-аль-Анбия и начальника оперативного управления вооруженных сил Ирана. Поделиться

Сегодня Иран снова атаковал Израиль баллистическими ракетами.

По данным медиа, вблизи Тель-Авива зафиксированы пожары и густой дым, который виден на видео, публикуемых в соцсетях.

По предварительным оценкам армии обороны Израиля, в ходе атаки Ирана по Израилю было выпущено около 20 баллистических ракет.