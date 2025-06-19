Израиль атаковал десятки военных целей в Иране — что известно

Израильские военные заявили 19 июня, что ночью нанесли удар по ядерному реактору в районе города Арак в Иране и по центру разработки ядерного оружия в районе города Натанз.

Израиль снова бомбил ядерные объекты Ирана

По данным ЦАХАЛа, в ходе ночных атак было привлечено 40 истребителей, сбросивших 100 боеприпасов на десятки иранских военных объектов в Тегеране и других районах Ирана.

Кроме того, был нанесен удар по ядерному объекту в Араке, включая защитную оболочку реактора, «ключевой компонент в производстве плутония», заявляют военные.

תקיפות חיל האוויר הלילה באיראן: 40 מטוסי קרב תקפו עשרות מטרות צבאיות עם יותר מ-100 חימושים



צה״ל תקף כור גרעיני שאינו פעיל במרחב אראכ שבאיראן



40 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו במהלך הלילה, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אגף המודיעין, עם יותר מ-100 חימושים, עשרות מטרות צבאיות בטהראן… pic.twitter.com/llhYbkFXIF — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 19, 2025

Также был атакован объект в Натанге, используемый Ираном для разработки ядерного оружия, заявили в ЦАХАЛе.

На объекте хранились уникальные компоненты и оборудование, используемые для разработки ядерного оружия, а также ведутся проекты, позволяющие ускорить программу ядерного оружия. Поделиться

Истребители также бомбили «объекты по производству сырья, компонентов, используемых для сборки баллистических ракет, и объекты по производству иранских систем противовоздушной обороны и ракет», а также иранские объекты противовоздушной обороны, склады ракет и радары.