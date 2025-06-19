Израиль атаковал десятки военных целей в Иране — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль атаковал десятки военных целей в Иране — что известно

Израиль
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Источник:  The Times of Israel

Израильские военные заявили 19 июня, что ночью нанесли удар по ядерному реактору в районе города Арак в Иране и по центру разработки ядерного оружия в районе города Натанз.

Главные тезисы

  • Израильские военные провели удары по ядерному реактору в Араке и центру ядерного оружия в Натанзе.
  • Атака была осуществлена с использованием 40 истребителей, которые сбросили 100 боеприпасов на иранские военные объекты.
  • Цели атаки включали объекты производства сырья для баллистических ракет и систем противовоздушной обороны Ирана.

Израиль снова бомбил ядерные объекты Ирана

По данным ЦАХАЛа, в ходе ночных атак было привлечено 40 истребителей, сбросивших 100 боеприпасов на десятки иранских военных объектов в Тегеране и других районах Ирана.

Кроме того, был нанесен удар по ядерному объекту в Араке, включая защитную оболочку реактора, «ключевой компонент в производстве плутония», заявляют военные.

Также был атакован объект в Натанге, используемый Ираном для разработки ядерного оружия, заявили в ЦАХАЛе.

На объекте хранились уникальные компоненты и оборудование, используемые для разработки ядерного оружия, а также ведутся проекты, позволяющие ускорить программу ядерного оружия.

Истребители также бомбили «объекты по производству сырья, компонентов, используемых для сборки баллистических ракет, и объекты по производству иранских систем противовоздушной обороны и ракет», а также иранские объекты противовоздушной обороны, склады ракет и радары.

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