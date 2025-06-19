Ізраїль атакував десятки військових цілей в Ірані — що відомо
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Ізраїль атакував десятки військових цілей в Ірані — що відомо

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Джерело:  The Times of Israel

Ізраїльські військові заявили 19 червня, що вночі завдали удару по ядерному реактору в районі міста Арак в Ірані і по центру розробки ядерної зброї в районі міста Натанз.

Головні тези:

  • Ізраїльські військові завдали ударів по ядерному реактору в Араку та центру розробки ядерної зброї в Натанзі.
  • Удар був проведений з використанням 40 винищувачів, що скинули 100 боєприпасів на іранські військові об'єкти в Тегерані та інших районах.
  • Атака також відбулася на об'єкти виробництва сировини для балістичних ракет та систем протиповітряної оборони Ірану.

Ізраїль знову бомбив ядерні об’єкти Ірану

За даними ЦАХАЛу, в ході нічних атак було залучено 40 винищувачів, які скинули 100 боєприпасів на десятки іранських військових об'єктів в Тегерані та інших районах Ірану.

Крім того, було завдано удару по ядерному об'єкту в Араку, включаючи захисну оболонку реактора, «ключовий компонент у виробництві плутонію», заявляють військові.

Також був атакований об'єкт у Натанзі, який Іран використовує для розробки ядерної зброї, заявили в ЦАХАЛі.

На об'єкті зберігались унікальні компоненти та обладнання, що використовуються для розробки ядерної зброї, а також ведуться проєкти, що дозволяють прискорити програму створення ядерної зброї.

Винищувачі також бомбили «об'єкти з виробництва сировини, компонентів, що використовуються для складання балістичних ракет, та об'єкти з виробництва іранських систем протиповітряної оборони та ракет», а також іранські об'єкти протиповітряної оборони, склади ракет та радари.

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