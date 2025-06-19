Ізраїль атакував десятки військових цілей в Ірані — що відомо

Ізраїльські військові заявили 19 червня, що вночі завдали удару по ядерному реактору в районі міста Арак в Ірані і по центру розробки ядерної зброї в районі міста Натанз.
Головні тези:
- Ізраїльські військові завдали ударів по ядерному реактору в Араку та центру розробки ядерної зброї в Натанзі.
- Удар був проведений з використанням 40 винищувачів, що скинули 100 боєприпасів на іранські військові об'єкти в Тегерані та інших районах.
- Атака також відбулася на об'єкти виробництва сировини для балістичних ракет та систем протиповітряної оборони Ірану.
Ізраїль знову бомбив ядерні об’єкти Ірану
За даними ЦАХАЛу, в ході нічних атак було залучено 40 винищувачів, які скинули 100 боєприпасів на десятки іранських військових об'єктів в Тегерані та інших районах Ірану.
Крім того, було завдано удару по ядерному об'єкту в Араку, включаючи захисну оболонку реактора, «ключовий компонент у виробництві плутонію», заявляють військові.
תקיפות חיל האוויר הלילה באיראן: 40 מטוסי קרב תקפו עשרות מטרות צבאיות עם יותר מ-100 חימושים— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 19, 2025
צה״ל תקף כור גרעיני שאינו פעיל במרחב אראכ שבאיראן
40 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו במהלך הלילה, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אגף המודיעין, עם יותר מ-100 חימושים, עשרות מטרות צבאיות בטהראן… pic.twitter.com/llhYbkFXIF
Також був атакований об'єкт у Натанзі, який Іран використовує для розробки ядерної зброї, заявили в ЦАХАЛі.
Винищувачі також бомбили «об'єкти з виробництва сировини, компонентів, що використовуються для складання балістичних ракет, та об'єкти з виробництва іранських систем протиповітряної оборони та ракет», а також іранські об'єкти протиповітряної оборони, склади ракет та радари.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-