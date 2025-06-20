Війна на Близькому Сході. Німеччина боїться наслідків для України
Категорія
Політика
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Війна на Близькому Сході. Німеччина боїться наслідків для України

Німеччина просить світ не забувати про Україну

Шеф німецької дипломатії Йоганн Вадефуль занепокоєний тим фактом, що воєнні дії між Ізраїлем та Іраном відволікають увагу від війни Росії проти України. На цьому тлі він наголосив, що офіційний Берлін не змінив свої пріоритети й продовжує активно допомагати Києву.

Головні тези:

  • Захід повинен посилювати тиск на Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів. 
  • Європейці налаштовані рішуче, однак також важлива підтримка США.

Німеччина просить світ не забувати про Україну

Журналісти поцікавилися у глави МЗС ФРН, чи хвилює його зниження уваги до російсько-української війни через конфлікт на Близькому Сході.

Так, турбує. Ми не забуваємо про Україну. І те ж саме стосується інших збройних конфліктів і гуманітарних катастроф, таких як у Судані та Південному Судані, де є масові жертви.

Йоганн Вадефуль

Йоганн Вадефуль

Глава МЗС ФРН

На переконання німецького дипломата, чим послідовнішою буде політика союзників України щодо РФ, тим вища ймовірність, що диктатор Путін погодиться на переговори.

Йоганн Вадефуль наголосив, що на цьому шляху не можна припиняти військову підтримку ЗСУ.

Ми повинні продовжувати допомагати Києву. Це необхідно для нашої свободи, — додав шеф німецької дипломатії.

Попри це міністр не хотів відповідати на запитання, чи очікує він нового наступу Росії в Україні цього літа.

Європейці налаштовані рішуче, але наші дії будуть більш ефективними, якщо ми тісно координуватимемо свої дії зі США, — вважає Йоганн Вадефуль.

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