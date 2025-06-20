Війна на Близькому Сході. Німеччина боїться наслідків для України

Шеф німецької дипломатії Йоганн Вадефуль занепокоєний тим фактом, що воєнні дії між Ізраїлем та Іраном відволікають увагу від війни Росії проти України. На цьому тлі він наголосив, що офіційний Берлін не змінив свої пріоритети й продовжує активно допомагати Києву.

Німеччина просить світ не забувати про Україну

Журналісти поцікавилися у глави МЗС ФРН, чи хвилює його зниження уваги до російсько-української війни через конфлікт на Близькому Сході.

Так, турбує. Ми не забуваємо про Україну. І те ж саме стосується інших збройних конфліктів і гуманітарних катастроф, таких як у Судані та Південному Судані, де є масові жертви. Йоганн Вадефуль Глава МЗС ФРН

На переконання німецького дипломата, чим послідовнішою буде політика союзників України щодо РФ, тим вища ймовірність, що диктатор Путін погодиться на переговори.

Йоганн Вадефуль наголосив, що на цьому шляху не можна припиняти військову підтримку ЗСУ.

Ми повинні продовжувати допомагати Києву. Це необхідно для нашої свободи, — додав шеф німецької дипломатії. Поширити

Попри це міністр не хотів відповідати на запитання, чи очікує він нового наступу Росії в Україні цього літа.