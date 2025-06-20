Трамп обрав для Ірану новий дедлайн
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп обрав для Ірану новий дедлайн

The White House
Трамп

Американський лідер Дональд Трамп ухвалить рішення щодо подальших дії щодо Тегерану за два тижні. За цей період він налаштований розв'язати питання іранської ядерної програми шляхом переговорів.

Головні тези:

  • Трамп готовий робити все можливе, щоб Іран не зміг створити ядерну зброю.
  • Залишається відкритим питання щодо можливої участі США в ударах Ізраїлю по іранських цілях.

Трамп не поспішає ухвалювати рішення щодо Ірану

Про плани американського лідера повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вона вирішила оголосити журналістам заяву Дональда Трампа, яку він зробив у звʼязку з численними повідомленнями про можливий американський удар по Ірану.

З огляду на те, що існує значна ймовірність переговорів з Іраном у найближчому майбутньому, я ухвалю рішення про участь у них протягом наступних двох тижнів.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як зазначила Керолайн Левітт, ключовими цілями команди Трампа у переговорах з Іраном є гарантування того, що він не збагачуватиме уран і не створить ядерної зброї.

Що важливо розуміти, де-факто американський лідер залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.

Згідно з даними журналістів, посланець президента США Стівен Віткофф та шеф американської дипломатії Аббас Аракчі кілька разів розмовляли телефоном після початку ізраїльських ударів по Ірану.

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