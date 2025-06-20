Трамп выбрал для Ирана новый дедлайн

Американский лидер Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях по Тегерану через две недели. За этот период он настроен решить вопрос иранской ядерной программы путем переговоров.
Главные тезисы
- Трамп готов делать все возможное, чтобы Иран не мог создать ядерное оружие.
- Остается открытым вопрос о возможном участии США в ударах Израиля по иранским целям.
Трамп не спешит принимать решение по Ирану
О планах американского лидера сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Она решила объявить журналистам заявление Дональда Трампа, которое он сделал в связи с многочисленными сообщениями о возможном американском ударе по Ирану.
Как отметила Кэролайн Левитт, ключевыми целями команды Трампа в переговорах с Ираном является гарантирование того, что он не будет обогащать уран и не создаст ядерное оружие.
Что важно понимать, де-факто американский лидер оставил открытым вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям.
Согласно данным журналистов, посланец президента США Стивен Виткофф и шеф американской дипломатии Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону после начала израильских ударов по Ирану.
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