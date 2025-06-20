Трамп выбрал для Ирана новый дедлайн
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп выбрал для Ирана новый дедлайн

The White House
Трамп не спешит принимать решение по Ирану
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Американский лидер Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях по Тегерану через две недели. За этот период он настроен решить вопрос иранской ядерной программы путем переговоров.

Главные тезисы

  • Трамп готов делать все возможное, чтобы Иран не мог создать ядерное оружие.
  • Остается открытым вопрос о возможном участии США в ударах Израиля по иранским целям.

Трамп не спешит принимать решение по Ирану

О планах американского лидера сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она решила объявить журналистам заявление Дональда Трампа, которое он сделал в связи с многочисленными сообщениями о возможном американском ударе по Ирану.

Учитывая, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение об участии в них в течение следующих двух недель.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Как отметила Кэролайн Левитт, ключевыми целями команды Трампа в переговорах с Ираном является гарантирование того, что он не будет обогащать уран и не создаст ядерное оружие.

Что важно понимать, де-факто американский лидер оставил открытым вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям.

Согласно данным журналистов, посланец президента США Стивен Виткофф и шеф американской дипломатии Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону после начала израильских ударов по Ирану.

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