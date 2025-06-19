Иран совершил ракетные обстрелы Израиля — около 40 человек получили ранения
Категория
Мир
Дата публикации

Иран совершил ракетные обстрелы Израиля — около 40 человек получили ранения

Израиль
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Источник:  The Jerusalem Post

Иранская ракета попала в медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве на юге Израиля утром 19 июня, ранив десятки людей и повредив здание.

Главные тезисы

  • Иранская ракета попала в медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве на юге Израиля, ранив десятки людей и нанеся значительные повреждения зданию.
  • Министр обороны Израиля и премьер-министр заявили о намерении усилить удары по стратегическим целям в Иране в ответ на ракетные обстрелы.
  • Реакция властей Израиля на атаку включает привлечение к ответственности верховного лидера Ирана и усиление действий по разрушению угроз для государства.

Иран атаковал ракетой больницу в Беэр-Шеве и жилые дома в Тель-Авиве

После попадания ракеты несколько частей здания больницы были повреждены, а также получили значительные повреждения старое хирургическое крыло больницы.

Отмечается, что мужчина в возрасте около 80 лет находится в тяжелом состоянии из-за ранений от взрыва и осколков, а также еще три человека получили серьезные ранения. Все остальные пациенты были эвакуированы.

Медицинский центр «Сорока» предоставляет услуги примерно 1 миллиону южан Израиля.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) пытался оправдать атаку, утверждая, что медицинский центр расположен вблизи военного командного и разведывательного центра.

Другие ракеты попали в высотное здание и несколько жилых домов по меньшей мере в двух местах вблизи Тель-Авива. По данным израильской службы спасения "Маген Давид Адом", в результате атак ранения получили по меньшей мере 40 человек.

Реагируя на атаку по медцентру, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи будет «привлечен к ответственности».

Он добавил, что он и премьер-министр Беньямин Нетаньяху отдали приказ военным «усилить удары по стратегическим целям в Иране и по энергетической инфраструктуре в Тегеране, чтобы устранить угрозы для государства Израиль и поколебать режим аятолла».

По оценкам ЦАХАЛ, в четверг утром Иран выпустил по Израилю около 30 баллистических ракет.

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