Иран совершил ракетные обстрелы Израиля — около 40 человек получили ранения

Иранская ракета попала в медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве на юге Израиля утром 19 июня, ранив десятки людей и повредив здание.

Иран атаковал ракетой больницу в Беэр-Шеве и жилые дома в Тель-Авиве

После попадания ракеты несколько частей здания больницы были повреждены, а также получили значительные повреждения старое хирургическое крыло больницы.

Отмечается, что мужчина в возрасте около 80 лет находится в тяжелом состоянии из-за ранений от взрыва и осколков, а также еще три человека получили серьезные ранения. Все остальные пациенты были эвакуированы.

Медицинский центр «Сорока» предоставляет услуги примерно 1 миллиону южан Израиля.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) пытался оправдать атаку, утверждая, что медицинский центр расположен вблизи военного командного и разведывательного центра. Поделиться

Другие ракеты попали в высотное здание и несколько жилых домов по меньшей мере в двух местах вблизи Тель-Авива. По данным израильской службы спасения "Маген Давид Адом", в результате атак ранения получили по меньшей мере 40 человек.

The Iranian regime targeted Soroka Hospital in Beersheba with a ballistic missile—hitting a major medical center.



We will not stand by. We will continue doing what must be done to defend our people. pic.twitter.com/4ldeTQhATW — Israel ישראל (@Israel) June 19, 2025

Реагируя на атаку по медцентру, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи будет «привлечен к ответственности».

Он добавил, что он и премьер-министр Беньямин Нетаньяху отдали приказ военным «усилить удары по стратегическим целям в Иране и по энергетической инфраструктуре в Тегеране, чтобы устранить угрозы для государства Израиль и поколебать режим аятолла».

По оценкам ЦАХАЛ, в четверг утром Иран выпустил по Израилю около 30 баллистических ракет.