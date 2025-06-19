Иран совершил ракетные обстрелы Израиля — около 40 человек получили ранения

Иранская ракета попала в медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве на юге Израиля утром 19 июня, ранив десятки людей и повредив здание.
Главные тезисы
- Иранская ракета попала в медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве на юге Израиля, ранив десятки людей и нанеся значительные повреждения зданию.
- Министр обороны Израиля и премьер-министр заявили о намерении усилить удары по стратегическим целям в Иране в ответ на ракетные обстрелы.
- Реакция властей Израиля на атаку включает привлечение к ответственности верховного лидера Ирана и усиление действий по разрушению угроз для государства.
Иран атаковал ракетой больницу в Беэр-Шеве и жилые дома в Тель-Авиве
После попадания ракеты несколько частей здания больницы были повреждены, а также получили значительные повреждения старое хирургическое крыло больницы.
Отмечается, что мужчина в возрасте около 80 лет находится в тяжелом состоянии из-за ранений от взрыва и осколков, а также еще три человека получили серьезные ранения. Все остальные пациенты были эвакуированы.
Медицинский центр «Сорока» предоставляет услуги примерно 1 миллиону южан Израиля.
Другие ракеты попали в высотное здание и несколько жилых домов по меньшей мере в двух местах вблизи Тель-Авива. По данным израильской службы спасения "Маген Давид Адом", в результате атак ранения получили по меньшей мере 40 человек.
The Iranian regime targeted Soroka Hospital in Beersheba with a ballistic missile—hitting a major medical center.— Israel ישראל (@Israel) June 19, 2025
We will not stand by. We will continue doing what must be done to defend our people. pic.twitter.com/4ldeTQhATW
Реагируя на атаку по медцентру, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи будет «привлечен к ответственности».
Он добавил, что он и премьер-министр Беньямин Нетаньяху отдали приказ военным «усилить удары по стратегическим целям в Иране и по энергетической инфраструктуре в Тегеране, чтобы устранить угрозы для государства Израиль и поколебать режим аятолла».
По оценкам ЦАХАЛ, в четверг утром Иран выпустил по Израилю около 30 баллистических ракет.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-