Иран пугает мир полномасштабной войной

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаеи начал угрожать, что любое вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке станет поводом "для начала полномасштабной войны в регионе".
Главные тезисы
- Угрозы Тегерана делают ситуацию на Ближнем Востоке еще более напряженной.
- Дональд Трамп публично требует капитуляции от Ирана.
Иран снова начал запугивать мир
Новое громкое заявление официального Тегерана прозвучало на фоне сообщений о том, что американский лидер Дональд Трамп обдумывает возможность поддержать Израиль и нанести удары по иранским ядерным объектам.
Журналисты также поинтересовались у спикера, считает ли он, что Штаты могут контролировать своего союзника Израиль, и Багаеи ответил: "Не очень".
Как уже упоминалось ранее, 17 июня Дональд Трамп неожиданно набросился с угрозами на Иран и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны.
Журналисты обратили внимание на удивительную активность самолетов США на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
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