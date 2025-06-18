Иран пугает мир полномасштабной войной

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаеи начал угрожать, что любое вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке станет поводом "для начала полномасштабной войны в регионе".

Иран снова начал запугивать мир

Новое громкое заявление официального Тегерана прозвучало на фоне сообщений о том, что американский лидер Дональд Трамп обдумывает возможность поддержать Израиль и нанести удары по иранским ядерным объектам.

Любое вмешательство США станет причиной развязывания полномасштабной войны в регионе, — заявил спикер МИД Ирана. Поделиться

Журналисты также поинтересовались у спикера, считает ли он, что Штаты могут контролировать своего союзника Израиль, и Багаеи ответил: "Не очень".

Как уже упоминалось ранее, 17 июня Дональд Трамп неожиданно набросился с угрозами на Иран и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны.

Он легкая мишень, но там он в безопасности — мы не собираемся его устранить (убить!), по крайней мере, пока. Но мы не хотим, чтобы ракеты попадали в гражданских или американских солдат… Наше терпение иссякает. Дональд Трамп Президент США

Журналисты обратили внимание на удивительную активность самолетов США на фоне конфликта на Ближнем Востоке.