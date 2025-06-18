Іран лякає світ великою війною

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї почав погрожувати, що будь-яке втручання США у конфлікт на Близькому Сході стане приводом "для початку повномасштабної війни в регіоні".
Головні тези:
- Погрози Тегерана роблять ситуацію на Близькому Сході ще більш напруженою.
- Дональд Трамп публічно вимагає капітуляції від Ірану.
Іран знову почав залякувати світ
Нова гучна заява офіційного Тегерана пролунала на тлі повідомлень про те, що американський лідер Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.
Журналісти також поцікавилися у спікера, чи вважає він, що Штати можуть контролювати свого союзника Ізраїль, Багаеї відповів: "Не дуже".
Як уже згадувалося раніше, 17 червня Дональд Трамп неочікувано накинувся з погрозами на Іран та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.
Журналісти звернули увагу на дивну активність літаків США на тлі конфлікту на Близькому Сході.
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