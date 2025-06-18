Іран лякає світ великою війною
Категорія
Світ
Дата публікації

Іран лякає світ великою війною

Іран знову почав залякувати світ
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Джерело:  Sky News

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї почав погрожувати, що будь-яке втручання США у конфлікт на Близькому Сході стане приводом "для початку повномасштабної війни в регіоні".

Головні тези:

  • Погрози Тегерана роблять ситуацію на Близькому Сході ще більш напруженою.
  • Дональд Трамп публічно вимагає капітуляції від Ірану.

Іран знову почав залякувати світ

Нова гучна заява офіційного Тегерана пролунала на тлі повідомлень про те, що американський лідер Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.

Будь-яке втручання США стане причиною для розв'язування повномасштабної війни в регіоні, — заявив речник МЗС Ірану.

Журналісти також поцікавилися у спікера, чи вважає він, що Штати можуть контролювати свого союзника Ізраїль, Багаеї відповів: "Не дуже".

Як уже згадувалося раніше, 17 червня Дональд Трамп неочікувано накинувся з погрозами на Іран та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.

Він є легкою мішенню, але там він у безпеці — ми не збираємося його усунути (вбити!), принаймні поки що. Але ми не хочемо, щоб ракети влучали в цивільних або американських солдатів… Наше терпіння вичерпується.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Журналісти звернули увагу на дивну активність літаків США на тлі конфлікту на Близькому Сході.

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