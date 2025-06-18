Іран лякає світ великою війною

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї почав погрожувати, що будь-яке втручання США у конфлікт на Близькому Сході стане приводом "для початку повномасштабної війни в регіоні".

Іран знову почав залякувати світ

Нова гучна заява офіційного Тегерана пролунала на тлі повідомлень про те, що американський лідер Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.

Будь-яке втручання США стане причиною для розв'язування повномасштабної війни в регіоні, — заявив речник МЗС Ірану. Поширити

Журналісти також поцікавилися у спікера, чи вважає він, що Штати можуть контролювати свого союзника Ізраїль, Багаеї відповів: "Не дуже".

Як уже згадувалося раніше, 17 червня Дональд Трамп неочікувано накинувся з погрозами на Іран та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.

Він є легкою мішенню, але там він у безпеці — ми не збираємося його усунути (вбити!), принаймні поки що. Але ми не хочемо, щоб ракети влучали в цивільних або американських солдатів… Наше терпіння вичерпується. Дональд Трамп Президент США

Журналісти звернули увагу на дивну активність літаків США на тлі конфлікту на Близькому Сході.