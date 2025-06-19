Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю — близько 40 людей отримали поранення

Іранська ракета влучила в медичний центр «Сорока» в Беер-Шеві на півдні Ізраїлю 19 червня зранку, поранивши десятки людей і пошкодивши будівлю.

Іран атакував ракетою лікарню в Беер-Шеві та житлові будинки у Тель-Авіві

Після влучання ракети кілька частин будівлі лікарні було пошкоджено, а також зазнало значних ушкоджень старе хірургічне крило лікарні.

Зазначається, що чоловік віком близько 80 років перебуває у важкому стані через поранення від вибуху та осколків, а також ще троє людей отримали серйозні поранення. Всі інші пацієнти були евакуйовані.

Медичний центр «Сорока» надає послуги приблизно 1 мільйону жителів півдня Ізраїлю.

Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) намагався виправдати атаку, стверджуючи, що медичний центр розташований поблизу військового командного та розвідувального центру. Поширити

Інші ракети влучили у висотну будівлю та кілька інших житлових будинків щонайменше у двох місцях поблизу Тель-Авіва. За даними ізраїльської служби порятунку «Маген Давид Адом», в результаті атак поранення отримали щонайменше 40 осіб.

The Iranian regime targeted Soroka Hospital in Beersheba with a ballistic missile—hitting a major medical center.



We will not stand by. We will continue doing what must be done to defend our people. pic.twitter.com/4ldeTQhATW — Israel ישראל (@Israel) June 19, 2025

Реагуючи на атаку по медцентру, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї буде «притягнутий до відповідальності».

Він додав, що він і прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу віддали наказ військовим «посилити удари по стратегічних цілях в Ірані та по енергетичній інфраструктурі в Тегерані, щоб усунути загрози для держави Ізраїль і похитнути режим аятол».

За оцінками ЦАХАЛ, в четвер вранці Іран випустив по Ізраїлю приблизно 30 балістичних ракет.