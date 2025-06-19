Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю — близько 40 людей отримали поранення
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Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю — близько 40 людей отримали поранення

Ізраїль
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Джерело:  The Jerusalem Post

Іранська ракета влучила в медичний центр «Сорока» в Беер-Шеві на півдні Ізраїлю 19 червня зранку, поранивши десятки людей і пошкодивши будівлю.

Головні тези:

  • Іранська ракета влучила в медичний центр на півдні Ізраїлю.
  • Медичний центр «Сорока» отримав значні ушкодження, а чотири людини у важкому стані потребують невідкладної допомоги.
  • Ізраїль заявив про намір посилити удари по стратегічних цілях в Ірані відповідно до атаки і призвав до відповідальності верховного лідера Ірану.

Іран атакував ракетою лікарню в Беер-Шеві та житлові будинки у Тель-Авіві

Після влучання ракети кілька частин будівлі лікарні було пошкоджено, а також зазнало значних ушкоджень старе хірургічне крило лікарні.

Зазначається, що чоловік віком близько 80 років перебуває у важкому стані через поранення від вибуху та осколків, а також ще троє людей отримали серйозні поранення. Всі інші пацієнти були евакуйовані.

Медичний центр «Сорока» надає послуги приблизно 1 мільйону жителів півдня Ізраїлю.

Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) намагався виправдати атаку, стверджуючи, що медичний центр розташований поблизу військового командного та розвідувального центру.

Інші ракети влучили у висотну будівлю та кілька інших житлових будинків щонайменше у двох місцях поблизу Тель-Авіва. За даними ізраїльської служби порятунку «Маген Давид Адом», в результаті атак поранення отримали щонайменше 40 осіб.

Реагуючи на атаку по медцентру, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї буде «притягнутий до відповідальності».

Він додав, що він і прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу віддали наказ військовим «посилити удари по стратегічних цілях в Ірані та по енергетичній інфраструктурі в Тегерані, щоб усунути загрози для держави Ізраїль і похитнути режим аятол».

За оцінками ЦАХАЛ, в четвер вранці Іран випустив по Ізраїлю приблизно 30 балістичних ракет.

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