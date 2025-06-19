Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю — близько 40 людей отримали поранення

Іранська ракета влучила в медичний центр «Сорока» в Беер-Шеві на півдні Ізраїлю 19 червня зранку, поранивши десятки людей і пошкодивши будівлю.
Головні тези:
- Іранська ракета влучила в медичний центр на півдні Ізраїлю.
- Медичний центр «Сорока» отримав значні ушкодження, а чотири людини у важкому стані потребують невідкладної допомоги.
- Ізраїль заявив про намір посилити удари по стратегічних цілях в Ірані відповідно до атаки і призвав до відповідальності верховного лідера Ірану.
Іран атакував ракетою лікарню в Беер-Шеві та житлові будинки у Тель-Авіві
Після влучання ракети кілька частин будівлі лікарні було пошкоджено, а також зазнало значних ушкоджень старе хірургічне крило лікарні.
Зазначається, що чоловік віком близько 80 років перебуває у важкому стані через поранення від вибуху та осколків, а також ще троє людей отримали серйозні поранення. Всі інші пацієнти були евакуйовані.
Медичний центр «Сорока» надає послуги приблизно 1 мільйону жителів півдня Ізраїлю.
Інші ракети влучили у висотну будівлю та кілька інших житлових будинків щонайменше у двох місцях поблизу Тель-Авіва. За даними ізраїльської служби порятунку «Маген Давид Адом», в результаті атак поранення отримали щонайменше 40 осіб.
The Iranian regime targeted Soroka Hospital in Beersheba with a ballistic missile—hitting a major medical center.— Israel ישראל (@Israel) June 19, 2025
We will not stand by. We will continue doing what must be done to defend our people. pic.twitter.com/4ldeTQhATW
Реагуючи на атаку по медцентру, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї буде «притягнутий до відповідальності».
Він додав, що він і прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу віддали наказ військовим «посилити удари по стратегічних цілях в Ірані та по енергетичній інфраструктурі в Тегерані, щоб усунути загрози для держави Ізраїль і похитнути режим аятол».
За оцінками ЦАХАЛ, в четвер вранці Іран випустив по Ізраїлю приблизно 30 балістичних ракет.
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